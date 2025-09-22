Purbaya llama a los economistas que dudan del crecimiento económico El 5.12 por ciento no entiende el cálculo

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas, dijo Purbaya Yudhi Sadewa, un número economista quien dudaba de los datos crecimiento económico en un 5,12 por ciento en el segundo trimestre de 2025, en realidad no entendió realmente el problema cálculo economía.

Leer también: Purbaya informando el déficit APBN de RP 321.6 billones a agosto de 2025



Según él, el logro del crecimiento económico del 5,12 por ciento fue apoyado por factores significativos de crecimiento monetario, lo que alentó el refuerzo del consumo de los hogares.

«Entonces, si observa la tasa de crecimiento monetario en el segundo trimestre (2025), creció bastante rápido, y eso alentó al gasto de los consumidores a fortalecerse», dijo Purbaya en nuestra conferencia de prensa de APBN en septiembre de 2025 en la oficina del Ministerio de Finanzas, Jakarta, lunes 22 de septiembre de 2025.

Leer también: La economía indonesia todavía está eclipsada por el riesgo global, Purbaya: debemos estar alertas





Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

Hizo hincapié en que la Agencia Central de Estadísticas (BPS) no manipuló nada en el cálculo del crecimiento económico en el segundo trimestre de 2025. Por lo tanto, dijo que el economista que dudaba de los datos de BPS sobre el crecimiento económico del 5.12 por ciento en realidad no entendió realmente el cálculo.

Leer también: No quiero que titularan la amnistía de impuestos, Purbaya no está dispuesto a ser DikiBulin



«Entonces, vea también qué tipo de oferta de dinero en ese momento, el número era así, no había manipulación de BPS. Si no esperaba (hasta 5.12 por ciento), la economía no entendía cuánto», dijo Purbaya.

Además, otros factores que apoyan el crecimiento económico del 5,12 por ciento en el segundo trimestre de 2025, son todo el campo comercial que se registra positivamente en crecimiento. Donde, un campo comercial con un crecimiento significativo son otros servicios del 11.31 por ciento.

«Alentado por un aumento en el número de viajes turísticos, ya que hay una fiesta religiosa y un permiso conjunto», dijo el ministro.

Luego, también hay un crecimiento de servicios de una empresa del 9.31 por ciento, el transporte y el almacenamiento en un 8.52 por ciento, así como la provisión de alojamiento y comer bebidas de 8.04 por ciento.

Mientras que en el lado del gasto, existe un crecimiento en casi todos los componentes del gasto, excepto los componentes del consumo gubernamental que experimentan contracciones del 0.33 por ciento.

El mayor crecimiento ocurrió en el componente de exportación de bienes y servicios en un 10.67 por ciento, el componente de las instituciones sin fines de lucro que atienden a los hogares (LNPRT) del 7.82 por ciento y el componente bruto de formación de capital fijo (PMTB) del 6.99 por ciento.

Luego también hay un componente del consumo de los hogares con la mayor contribución a la economía con un crecimiento del 4.97 por ciento, y el componente de importación de bienes y servicios que crecieron 11.65 por ciento y se convirtió en un factor de deducción en el PIB según los gastos.

«Por lo tanto, todo esto refleja la economía nacional mantenida, respaldada por el consumo de los hogares resistentes, el aumento de la inversión y las exportaciones que siguen siendo fuertes», dijo.