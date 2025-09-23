Purbaya llama 200 atrasos fiscales de RP. 60 billones se verán obligados a pagar en una semana

Yakarta, Viva – El Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa afirmó que su partido perseguiría 200 atrasos fiscales con un valor total de alcanzar Rp. 60 billonespara pagar inmediatamente sus obligaciones dentro de una semana.

Leer también: 2 litros adicionales de aceite de cocina en las nuevas prohibiciones de alimentos de prueba, Purbaya: si no se agrega



«Por lo tanto, hay 200 que no pagan impuestos en los atrasos, el valor es de hasta Rp 60 billones, ha sido Inkrah», dijo Purbaya en el Edificio del Parlamento Indonesio, Senayan, Yakarta, martes 23 de septiembre de 2025.

«Y con el tiempo una semanaSe verán obligados a pagar «, dijo.

Leer también: Purbaya puede aflojar la política de dinero apretado de DPR pede ‘Cowboy Style’





Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta

Purbaya afirmó que este paso es la actitud del gobierno de proporcionar un sentido de justicia para la comunidad, que ha sido obediente para pagar impuestos.

Leer también: Purbaya llamando al presupuesto de alimentación nutritivo gratuito que alcanza RP. 335 billones en APBN 2026



Mientras que para los contribuyentes que ya son obedientes a sus obligaciones de pagar impuestos, Purbaya garantiza que el gobierno no los perturbe.

«Así que tratamos de hacer un trato justo. Si ha pagado impuestos, no se las perturbe en absoluto. Y no hay más historias de funcionarios fiscales», dijo Purbaya.

Además, para garantizar la seguridad de los contribuyentes de las acciones de extorsión que a menudo han sido llevadas a cabo por funcionarios fiscales sin escrúpulos, Purbaya prometió abrir un canal de queja especial para la comunidad.

El objetivo no es otro que un foro para el público en general, que desean informar si hay empleados fiscales que extorsionan a la comunidad o a los contribuyentes.

«Más tarde abriré un canal especial para quejas relacionadas con el problema», dijo.