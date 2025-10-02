Purbaya listo para agregar el presupuesto MBG después de la evaluación de su absorción en octubre de 2025

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas, afirmó Purbaya Yudhi Sadewa, su partido monitorearía y monitorearía bien Absorción de presupuesto en el programa de alimentación nutricional gratuita (Mbg), especialmente en la luna Octubre de 2025 Este.

Si se monitorea la absorción del presupuesto, se agregará. Pero si está en el contrario, el presupuesto realmente se reducirá.

«Veremos a fines de octubre qué (la absorción del presupuesto). Si puede ser absorbido, distribución Bien, sí, agregue. Si no puede ser absorbido hasta finales de diciembre, reducimos los fondos «, dijo Purbaya en Surabaya, Java Oriental, jueves 2 de octubre de 2025.

Se sabe que, en la reunión anterior, se celebró con el jefe de BGN, Dadan Hindayana, el viernes 26 de septiembre de 2025, Purbaya dijo que la absorción del presupuesto del programa MBG resultó ser mejor que lo que tenía.

«La posibilidad no es aún más (el presupuesto), tal vez menos de Rp. 28 billones. Creo que la financiación es como, pero ya existe, así que solo cambia, no hay problema», dijo.

Durante la reunión, Purbaya se aseguró de que su partido hubiera preparado un presupuesto adicional de RP 28 billones para MBG.

Sin embargo, Purbaya enfatizó que la distribución adicional del presupuesto solo se llevará a cabo después de la revisión y evaluación de la absorción del presupuesto MBG en octubre de 2025.