Purbaya investigará 653 ​​billones de IDR en fondos gubernamentales ‘inactivos’ en los bancos

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, investigará fondos gubernamentales que fue depositado en bancos por un valor total de IDR 653,4 billón a agosto de 2025.

Los detalles consisten en fondos del gobierno central por valor de 399 billones de IDR y fondos gobierno local por valor de 254,4 billones de IDR.

«Más adelante lo haremos investigación. «No dejes que mi dinero (del gobierno) quede inactivo en los bancos», dijo Purbaya en el evento ‘1 año Prabowo-Gibran: Optimismo 8% de crecimiento económico’ en el área de Kuningan, en el sur de Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa

El Ministerio de Hacienda registró que el total de los fondos depositados del gobierno central y regional se distribuyeron en tres cajas de ahorro. Entre ellos se encuentran cuentas corrientes por valor de 357,4 billones de IDR, ahorros por valor de 10,4 billones de IDR y ahorros de tiempo por valor de 285,6 billones de IDR.

Purbaya también cuestionó el gran presupuesto para ahorros a plazo, cuyo valor ha aumentado significativamente en comparación con los registros recientes. Es decir, 204,2 billones de IDR a diciembre de 2025, o un aumento de 81,4 billones de IDR en ocho meses.

El problema, afirmó Purbaya, es que la gran cantidad de efectivo de los gobiernos central y regional no se equilibra optimizando el gasto. Purbaya quiere superar este problema antes de adoptar otras políticas.

En particular, Purbaya también destacó los ahorros de los gobiernos regionales en banco que alcanzó los 254,3 billones de IDR, con un diferencial de 188,9 billones de IDR en cuentas corrientes, 8 billones de IDR en ahorros y 57,5 ​​billones de IDR en ahorros a plazo.

Este valor es muy superior al ahorro total de los gobiernos regionales en años anteriores. A modo de comparación, los depósitos totales de los gobiernos regionales en los bancos en 2023 se registraron en 103,9 billones de IDR y en 2024 en 92,4 billones de IDR. Esto significa que hubo un aumento en el ahorro de 161,9 billones de rupias en ocho meses.

Mientras tanto, el gobierno regional presentó una queja ante el Ministerio de Hacienda porque consideró que la asignación presupuestaria otorgada era relativamente baja.

«Debería estar bien si lo corto. Pero protestaron diciendo que el dinero no era suficiente. No sé dónde se puso el dinero, en qué forma, ni de quién eran los ahorros. Pero lo comprobaré más tarde», dijo Purbaya.

Purbaya destacó que no tiene intención de recortar los presupuestos de los gobiernos regionales. La intención del Ministro de Hacienda es pedir a los gobiernos regionales que garanticen que el presupuesto que reciben se gaste a tiempo para que la economía regional que gestionan pueda crecer.

«Así que les dije que podían pedir dinero adicional. Se los daré si la absorción del presupuesto es buena y no hay más usos indebidos. A mediados del próximo año agregaré más dinero, algo así. Para que no cerremos los ojos ante la situación del sistema económico», dijo.