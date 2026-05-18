Purbaya inundará el mercado de bonos con 2 billones de IDR por día, el objetivo es estabilizar la rupia

Jacarta – El ministro de Finanzas (Menkeu), Purbaya, Yudi Sadewa, aseguró que se seguirán tomando varias medidas para ayudar a estabilizar el tipo de cambio de la rupia, incluida una participación más activa en el mercado de bonos.

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«Hemos entrado en el mercado de bonos gradualmente. Los extranjeros también han entrado, por lo que debería ser más estable en las próximas semanas», dijo el Ministro de Finanzas Purbaya en el Complejo del Palacio Presidencial de Yakarta, el lunes 18 de mayo de 2026.

 Ilustración de rupias y dólares.

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«Entraré en el mercado de bonos todos los días», añadió el Ministro de Finanzas.

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Cuando se le preguntó más sobre la cantidad de fondos que ingresarían, Purbaya dijo que pedía 2 billones de IDR cada día para ingresar al mercado de bonos.

«Todavía tenemos varios lugares, eso es sólo gestión de efectivo. Así que no es un problema», explicó Purbaya.

Dijo que se prevé que la circulación de dinero en el mercado de bonos fomente un sentimiento positivo en el mercado de bonos. Con un sentimiento positivo, explicó, normalmente también entran extranjeros en el mercado.

Anteriormente, el Ministro de Finanzas Purbaya dijo el martes de la semana pasada (5/12) que estaba listo para estabilizar el mercado de bonos manteniendo el rendimiento de los títulos públicos (SBN) para ayudar a reducir la presión sobre el tipo de cambio de la rupia.



Se intervino en el mercado de bonos para frenar el aumento de los rendimientos de los Títulos Públicos (SBN). Purbaya recordó que los aumentos excesivos de los rendimientos podrían provocar pérdidas de capital para los inversores extranjeros y fomentar la salida de capitales.

Anteriormente, el tipo de cambio de la rupia al cierre de la jornada de hoy se debilitó a Rp. 17.668 por dólar estadounidense de Rp. 17.597 por dólar estadounidense anteriormente. (Hormiga)