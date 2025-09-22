Purbaya informando el déficit APBN de RP 321.6 billones a agosto de 2025

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa informó que la condición del presupuesto estatal fue de hasta 31 Agosto de 2025 Registró un déficit de RP 321.6 billones, o equivalente al 1.35 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Déficit de apbn es una condición en la que el ingreso estatal es menor que la cantidad de gastos o gastos estatales en un período determinado.

«El déficit de APBN (hasta agosto de 2025) de RP 321.6 billones, o 1.35 por ciento del PIB», dijo Purbaya en nuestra conferencia de prensa de APBN en septiembre de 2025 en la oficina del Ministerio de Finanzas, Yakarta, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa Foto : KRIS – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Detalló que los ingresos estatales al 31 de agosto de 2025 se registraron en solo RP 1.638.7 billones, o alrededor del 57.2 por ciento de las perspectivas.

Pero, por otro lado, la realización del gasto estatal al 31 de agosto de 2025 se registró a RP 1.960.3 billones, o el 55.6 por ciento de las perspectivas.

Donde, los ingresos estatales de los ingresos fiscales se registraron en RP 1.135.4 billones, de aduanas y la cantidad especial de RP. 194.9 billones, y de Ingresos estatales No -Tax (PNBP) de RP. 306.8 billones.

Mientras que la realización del gasto estatal de RP 1.960.3 billones, entre otros, consiste en gasto gubernamental El centro es RP 1.388.8 billones y se transfiere al área de RP 571.5 billones.

«Y el equilibrio principal todavía se registra en RP 22 billones», dijo Purbaya.

«Entonces, si se ve desde aquí, debería ser un equilibrio principal negativo hasta fin de año. Entonces, la indicación es que todavía hay un gasto gubernamental que debe acelerarse», dijo.