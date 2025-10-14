Purbaya habla abiertamente sobre el presupuesto de MBG de 70 billones de IDR que devolvió BGN

Jacarta – El Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, respondió a la noticia sobre el Jefe. Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan Hindayanaque se rumorea que ha regresado presupuesto para el programa de Comidas Nutritivas Gratis (MBG) por valor de 70 billones de IDR.

Lea también: Purbaya confirma Rp. 112,4 billones de fondos gubernamentales se han convertido en crédito productivo, consulte los detalles



El Ministro de Finanzas explicó que el presupuesto devuelto ascendió a 100 billones de IDR, procedentes de presentaciones. anexo Para el programa MBG 2025 que no se ha diluido a BGN.

«Lo que sé es que devolvió 100 billones de rupias del presupuesto que había solicitado, pero eso no ha sido presupuestado adecuadamente, no lo hemos asignado. Así que en realidad el dinero aún no existe», dijo Purbaya en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, el martes 14 de octubre de 2025.

Lea también: Purbaya registra un déficit presupuestario de 371,5 billones de IDR al 30 de septiembre de 2025, esta es la causa





Trabajadores preparan Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG)

Por otro lado, el Ministro de Finanzas explicó que el presupuesto de 71 billones de rupias que se había presupuestado en el límite presupuestario de 2025 se había desembolsado previamente a BGN.

Lea también: Las caídas de las tasas de los fondos federales hacen que los flujos de capital invadan los mercados emergentes y Purbaya: incluso a Indonesia



Purbaya subrayó que su partido seguirá supervisando la absorción de estos fondos para comprobar la eficacia general de la absorción hasta finales de 2025.

«De hecho, lo que vemos son 71 billones de rupias, no lo que se devuelve, sino lo que se presupuesta. Cuánto se puede absorber antes de fin de año, veremos cómo se ve», dijo el Ministro de Finanzas.

«Debido a que el programa es bueno, debemos alentarlo para que la absorción sea mejor. Ya es octubre, veré hasta finales de octubre», dijo.

Se sabe que los datos del Ministerio de Hacienda registran que la realización de los beneficiarios de MBG sólo ha llegado a 31,2 millones de beneficiarios. El viceministro de Finanzas, Suahasil Nazara, explicó que el presupuesto real en sí es de 20,6 billones de rupias, desde un techo de 71 billones de rupias o alrededor del 29 por ciento a principios de octubre de 2025.

«Bueno, si nos fijamos en la distribución, se ha producido en toda Indonesia, Sumatra, con 6,6 millones de destinatarios, Java, Kalimantan, etc.», dijo.