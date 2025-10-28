Purbaya Garantiza Que La Posición De Deuda De RI De 9.138,05 Billones De Euros Sigue Estando Segura, Aquí Están Las Consideraciones

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa confirmó el puesto deuda Indonesia, cuyo total alcanzó los 9.138,05 billones de IDR o el equivalente al 39,86 por ciento del producto interno bruto (PDB), todavía está en ese nivel un hombre.

Lea también: Purbaya promete no aumentar los impuestos antes de que la economía crezca por encima del 6 por ciento



Según él, las agencias de calificación evalúan la capacidad fiscal de un país basándose en dos indicadores principales: la relación déficit/PIB y la relación deuda/PIB. Por lo tanto, Purbaya enfatizó que la situación actual de la deuda de Indonesia todavía está por debajo de los estándares de estos dos indicadores.

«Así que incluso con los estándares internacionales más estrictos, seguimos siendo prudentes», dijo Purbaya en el evento ‘Sarasehan 100 Indonesian Economists’ que se celebró en la zona de Tendean, en el sur de Yakarta, el martes 28 de octubre de 2025.

Lea también: Internautas atacan Instagram después de coquetear con el Ministro de Finanzas de Purbaya, Hasan Nasbi: Aplaudir la embriaguez es difícil de tratar





Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

Puso un ejemplo, por ejemplo: déficit del PIB, la Unión Europea en el Tratado de Maastricht fijó un umbral del 3 por ciento del PIB.

Lea también: La amenaza de Purbaya de desviar los presupuestos de K/L hacia compras lentas no es una broma, aquí está la prueba



Mientras tanto, al 30 de septiembre de 2025, el déficit de Indonesia se mantuvo en un nivel inferior al 3 por ciento, con el último récord ascendiendo a 371,5 billones de rupias o el 1,56 por ciento del PIB.

Temporario relación La deuda de Indonesia, que es del 39,86 por ciento, también está todavía por debajo del umbral del ratio de deuda fijado por el Tratado de Maastricht del 60 por ciento del PIB. Por lo tanto, Purbaya también prometió garantizar que el presupuesto presupuestario no supere el umbral de déficit del 3 por ciento.

«No lo cambiaré en un futuro próximo, seguiré manteniéndolo tanto este año como el próximo», dijo Purbaya.

Si el crecimiento económico de Indonesia alcanza el 8 por ciento, Purbaya admitió que su partido sólo evaluaría la necesidad de ajustar los ratios de ingresos y deuda del Estado.

«Si crecemos al 7 por ciento, por ejemplo, nos planteamos si necesitamos reducir los impuestos. ¿O necesitamos reducir o aumentar la deuda para llegar al 8 por ciento? Pero el cálculo es claro en el papel. Si ya es el 7 por ciento, aumento un poco (los impuestos), la gente también está contenta», dijo.