Purbaya garantiza que la economía sea segura a pesar de que el déficit tiene el potencial de ampliarse

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa confirmó el potencial de ampliación déficit Presupuesto público no interferirá con el rendimiento economía a nivel nacional, y garantizar que permanecerá seguro y mantenido.

«Quizás (el déficit) aumente ligeramente. Pero lo que está claro es que nos aseguramos de que no viole la ley», dijo Purbaya en el edificio BEI, Yakarta, el viernes 2 de enero de 2026.

Purbaya explicó que se espera que el déficit presupuestario de 2025 aumente desde el límite proyectado establecido en el informe del último semestre (lapsem) del 2,78 por ciento, debido a la desaceleración económica que se produjo el año pasado.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

Sin embargo, Purbaya admitió que el gobierno ha llevado a cabo varios esfuerzos para restaurar el desempeño económico.

En el futuro, admitió que es optimista en que el desempeño económico seguirá mejorando, junto con el desarrollo del déficit presupuestario, que también será más controlado.

«Y lo importante es que la economía avanza cada vez más y los beneficios de las empresas también mejoran. Esto se traducirá automáticamente en un aumento de los precios de las acciones», afirmó.

Se sabe que el déficit presupuestario para 2025 se ha corregido del objetivo inicial del 2,53 por ciento del producto interior bruto (PDB) al 2,78 por ciento del PIB, teniendo en cuenta que los ingresos estatales avanzan más lentamente que el objetivo fijado.

Según la última realización informada por el Ministerio de Finanzas, el déficit presupuestario se situó en el nivel del 2,35 por ciento del producto interno bruto (PIB) al 30 de noviembre de 2025, con un valor de 560,3 billones de rupias.

Los ingresos estatales se registraron en 2.351,5 billones de IDR o el equivalente al 82,1 por ciento de la proyección (perspectiva) del presupuesto presupuestario de este año de 2.865,5 billones de IDR. Mientras tanto, el gasto estatal realizado ascendió a 2.911,8 billones de rupias o el equivalente al 82,5 por ciento, frente a la proyección de 3.527,5 billones de rupias.

Aunque se prevé que los ingresos estatales estén por debajo del objetivo (déficit), Purbaya promete constantemente mantener el déficit presupuestario por debajo del umbral establecido por ley, es decir, el 3 por ciento.