Purbaya garantiza que el examen aleatorio del carril verde no perturbe el proceso de importación, este es el objetivo

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas, confirmó Purbaya Yudhi Sadewa, el proceso examen aleatorio camino verde Aduanas e impuestos especiales realizados por su partido, no interferirán con el funcionamiento suave del proceso importar.

«El diseño no interfiere con el funcionamiento suave de los artículos allí. Así que soy muestras aleatorias», dijo Purbaya en Yakarta, miércoles 1 de octubre de 2025.

Según él, el examen aleatorio que hará no llevará mucho tiempo, y ocasionalmente y no se realiza continuamente. Por lo tanto, Purbaya también garantiza que las actividades de importación en los servicios de aduanas aún se ejecutarán sin problemas.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, Comisión XI DPR

«Al menos un día cuántas semillas. Pero no juegues. Eso es todo. Si te atrapan, ten cuidado», dijo Purbaya.

Se planea que tomar medidas enérgicas contra la línea de aduanas y Strise Green se reveló en nuestra conferencia de prensa de APBN en septiembre de 2025 en Yakarta, el lunes 22 de septiembre de 2025.

La iniciativa es parte de su estrategia para erradicar la circulación de cigarrillos. ilegal.

Purbaya dijo que el carril verde importado que aprobó bienes podría ser una brecha en la práctica de fraude, incluida la cuestión de la circulación de cigarrillos ilegales.

Confirmó que tomaría medidas firmes contra las personas involucradas en la circulación de cigarrillos ilegales, incluidos los empleados de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales (DJBC) y el Ministerio de Finanzas.

«Espero que con eso los próximos tres meses se pierdan. El ciclo de importación es tres meses. Esperamos que todos sigan las reglas correctamente», dijo.