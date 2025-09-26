Purbaya es optimista de que el rupia se fortalecerá nuevamente la próxima semana, vea la razón

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa cree que el Rupia se fortalecerá nuevamente la próxima semana Después de experimentar presión esta semana, que incluso tocó el nivel de Rp 16,700 por dólar estadounidense.

«Tal vez a mediados de la próxima semana (Rupiah) ha regresado (fortalecido)», dijo Purbaya en su oficina, el viernes 26 de septiembre de 2025.



Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa.

Explicó que el debilitamiento de la rupia en la semana pasada se debió al sentimiento político banco-banco placa roja.

Donde, los bancos aumentarán las tasas de interés para los depósitos de divisas estadounidenses (divisas) al nivel del 4 por ciento a partir de noviembre de 2025, causando la transición de ahorros de los depósitos de Rupia a los depósitos de divisas.

Sin embargo, Purbaya enfatizó que la política para aumentar el tipo de cambio de dólar estadounidense no era una decisión gubernamental, y fue pura iniciativa de los partidos bancarios cuyas fundaciones aún se desconocían.

«No existe una política del Ministerio de Finanzas, que es una cuestión del 4 por ciento. Así que creo que (el sentimiento negativo) se reducirá rápidamente para el tipo de cambio Rupiah», dijo Purbaya.

Según él, el Banco Indonesia (BI) también ha servido de acuerdo con su autoridad, para mantener el tipo de cambio de Rupia agresivamente. Por lo tanto, Purbaya cree que los inversores verán diversas políticas del Ministerio de Finanzas, lo que claramente tiene como objetivo acelerar el crecimiento económico.

«Mi cálculo, nuestra base económica continuará mejorando en el futuro. Llevamos a cabo políticas para alentar a esta economía a no jugar», dijo Purbaya.

«El banco central también es sincrónico con nosotros, el objetivo es el mismo, manteniendo la estabilidad económica y creando un crecimiento más rápido, de modo que todos somos ricos juntos», dijo.