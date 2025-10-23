Purbaya eliminará los atrasos en las contribuciones, el director general de BPJS revela la categoría objetivo de participantes

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa está preparando actualmente un presupuesto de 20 billones de IDR para eliminarlo. atrasos Aportes de los participantes del Órgano Administrador de la Seguridad Social (BPJS) Salud.

Al respecto, el Director Principal de BPJS Health, Ali Ghufron Mukti afirmar, paso blanqueo Esto solo se otorgará a los participantes de BPJS Health que cumplan con los requisitos.

Cuando una de las condiciones sea que los participantes independientes pasen a ser partícipes de la categoría de Receptor de Asistencia al Contributo (PBI), o aquellos cuyos aportes sean asumidos por el gobierno.

«El blanqueamiento es básicamente lo que le sucede a las personas que están acostumbradas a cambiar componentes. Anteriormente (pagando) de forma independiente, luego estaban atrasados. Aunque se habían mudado a PBI, todavía tenían atrasos. O les pagaba el Gobierno Regional, pero todavía tenían atrasos, ah, los atrasos se eliminaron», dijo Ali en el Ministerio de Finanzas de Yakarta, citado el jueves 23 de octubre de 2025.

Director principal de BPJS Health, Ali Ghufron Mukti. Foto : VIVA/Mohammad Yudha Prasetya.

Ali admitió que la base del blanqueo se refiere a los Datos Sociales y Económicos Nacionales Únicos (DTSEN), por lo que los participantes cuyos atrasos serán liquidados también deben estar registrados en el DTESEN.

«Tiene que entrar en DTSEN, tiene que ser alguien pobre o que no pueda permitírselo», dijo Ali.

Agregó que este blanqueamiento se da para deudas de máximo 24 meses. Por ejemplo, si un participante ha estado en mora desde 2014, BPJS Health solo compensará los atrasos durante 24 meses o 2 años.

«Incluso si comienza en 2014, todavía lo consideraremos dos años, y seguiremos permitiendo un máximo de dos años, eso es suficiente», dijo.

Se sabe que, aunque ha preparado un presupuesto, Purbaya también espera que haya mejoras en la gobernanza por parte de BPJS Health para evitar fugas presupuestarias. Una forma es evaluar reglas que ya no son relevantes.

Purbaya dio un ejemplo de las regulaciones del Ministerio de Salud, que exigen que los hospitales tengan un 10 por ciento de ventiladores. Según él, la política debería revisarse teniendo en cuenta que la pandemia de COVID-19 ha terminado.

«Finalmente, debido a que ellos (el hospital) lo compraron, cada paciente fue dirigido a esa herramienta, por lo que la factura a BPJS fue grande. Así que les pedí que accedieran a qué herramientas comprar y cuáles no tenían que comprar», dijo.