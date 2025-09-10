Purbaya dijo que Prabowo estuvo de acuerdo en que Bank Ri estaba inundado por RP. 200 t de fondos

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) de la República de Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa dijo el presidente Prabowo Subianto acordó la transferencia de fondos gubernamentales que ascendieron a Rp 200 billones de Banco Indonesia (BI) a la banca nacional. Los fondos se moverán en forma de una cuenta gubernamental.

Purbaya explicó que la política del gobierno tenía como objetivo impulsar la economía para que el objetivo de aumentar el crecimiento economía se puede lograr de inmediato.

Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa durante una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes XI Foto : Captura de pantalla del parlamento de youtube tv

«Ya he acordado (el presidente)», dijo Purbaya a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Además, los fondos de RP 200 billones se otorgarán más tarde a los bancos, con el objetivo de aumentar la distribución de crédito a la comunidad.

«El objetivo es que el banco tenga dinero, mucho efectivo de repente, y él (el banco) no puede poner en otros lugares que no se acreditan. Entonces, obligamos al mecanismo de mercado a correr», dijo.

Purbaya dijo que el gobierno también buscaría fondos canalizados a los bancos que no fueron utilizados para el instrumento de deuda estatal (Sun). Porque, el gobierno quiere que la circulación de dinero ocurra en la comunidad y aumente la actividad económica de la comunidad.

«Esto es como si estuvieras depositando en el banco, al respecto es difícil. Más tarde, la distribución depende del banco, pero si quiero usarlo, lo tomaré. Pero, más tarde se seguirá, la distribución no volverá a comprar sol», dijo Purbaya.

«Le pedimos a BI que no sea absorbido por el dinero. Por lo tanto, el dinero realmente existe (en) el sistema económico para que la economía pueda funcionar», continuó.

Para obtener información, Purbaya planea retirar los fondos del gobierno a Banco Indonesia (Bi) por valor de RP200 billones para mejorar el rendimiento económico.

«Veo que nuestro sistema financiero está bastante seco, por lo que la economía se está desacelerando. Los últimos dos años tienen dificultades para encontrar trabajo y otros porque existen errores políticos, tanto monetarios como fiscales. Veo que el Ministerio de Finanzas puede desempeñar un papel allí», dijo Purbaya en una entrevista de hack después de una reunión de trabajo con la Cámara de Representantes de la Cámara de Representantes XI, en Jakarta, el miércoles.

Ministro de Finanzas (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Hasta ahora, Purbaya evalúa el factor principal que dificulta el crecimiento económico es la lenta distribución del gasto gubernamental, lo que deja que el sistema financiero seque.

«El gobierno es diligente al recaudar impuestos, luego ingresar al banco central. Si se gasta, está bien, pero esto no», dijo también.