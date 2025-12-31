Purbaya dijo que los resultados de la colocación de fondos por valor de 200 billones de IDR en el Banco Himbara aún no eran óptimos.

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, admitió que hubo inundaciones dana gobierno por valor de 200 billones de IDR a un número Banco Himbara Hace algún tiempo todavía no tenía un impacto óptimo en la economía nacional.

Aunque inicialmente Purbaya creía que la inyección del gobierno de 200 billones de IDR podría fomentar el crecimiento. economía A nivel nacional es más rápido, pero en realidad todavía no se ajusta a las estimaciones.

Dijo que la falta de sincronización con el Banco de Indonesia (BI) significa que el impacto de la política de inyección de fondos en el sistema bancario no es tan óptimo como se pensaba y estimaba anteriormente.

«La economía debería funcionar más rápido. Porque hay una ligera asimetría política entre nosotros y el Banco Central», dijo Purbaya en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, el miércoles 31 de diciembre de 2025.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Sin embargo, Purbaya confirmó que en el último mes se confirmó que se había resuelto el problema de sincronización con BI. Por lo tanto, todavía espera que se produzcan mejoras económicas bastante significativas.

«Así que el último mes (los esfuerzos de sincronización) han sido muy buenos. Lo importante en el futuro es que, con políticas cada vez más sincronizadas entre nosotros y el Banco Central, la economía crecerá mejor que ahora», dijo.

Se sabe que anteriormente Purbaya intentó impulsar la aceleración del crecimiento económico nacional colocando fondos gubernamentales por valor de 200 billones de rupias en los bancos himbara.

Donde, cada fondo por valor de 55 billones de IDR se ha colocado en Bank Mandiri, BRI y BNI. Mientras tanto, BTN recibió 25 billones de IDR y BSI recibió 10 billones de IDR.

Segundo paso colocación Purbaya también recibió nuevamente fondos gubernamentales el 10 de noviembre de 2025, por un total de 76 billones de rupias. La asignación es de 25 billones de IDR cada uno para Bank Mandiri, BRI y BNI, y de 1 billón de IDR para Bank Jakarta.