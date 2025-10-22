Purbaya dice que eliminar datos crediticios incorrectos en SLIK no afectará la demanda de vivienda

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa dijo que su partido aún no tenía un plan para realizar la eliminación. mal credito clientes menos de 1 millón de IDR, que se registra en el Sistema de Servicios de Información Financiera (SEMEJANTE) FSA.

Purbaya admitió que, tras la reunión con el comisionado de BP Tapera, se obtuvieron datos sobre 110.000 compradores potenciales. Casa lo que se ha dicho que se ve obstaculizado por mal crédito no es cierto.

«Prometí que si estaban claros, el jueves iría a OJK para pedir que se aprobara. Pero resulta que después de verificar no es tanto, no hay 110.000», dijo Purbaya en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, el martes 21 de octubre de 2025.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

Según datos de BTN, probablemente sólo unos 3.000 posibles compradores de viviendas presentaron sus datos al OJK SLIK.

«E incluso eso (el mal crédito) no es inferior a 1 millón de rupias. Los que tienen menos de 1 millón son aún menos, y el número es sólo de unas 100 personas», dijo.

Purbaya también concluyó que, según los datos de 110.000 posibles compradores de viviendas, sólo unas 100 personas podrían solicitar la cancelación de su mal crédito.

Por lo tanto, Purbaya dijo que la medida de eliminar datos de clientes con mal crédito por debajo de 1 millón de IDR no resolverá el problema de la demanda de vivienda que se dice que se ve obstaculizada debido a los registros en OJK SLIK.

«Así que parece que (las medidas) para limpiar su nombre de SLIK no resolverán el problema de la demanda de vivienda, que fue creado por Tapera y Pak Ara (ministro del PKP, Maruarar Sirait)», dijo Purbaya.

«Así que hubo un error de cálculo, tal vez primero porque pensaron que todo se debía a SLIK. Al parecer, hubo otras cosas que influyeron, y la cantidad inferior a 1 millón de rupias no es tanto como se afirmó anteriormente», dijo.