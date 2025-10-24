Purbaya dice que el plan de compensación energética del 70 por ciento beneficiará a Pertamina-PLN, ver explicación

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa confirmó: esquema nuevo pago compensación energía en un 70 por ciento cada mes, beneficiará a PT Pertamina (Persero) y la Compañía Estatal de Electricidad PT (PLN).

Según él, el cambio de mecanismo ayudará a fortalecer los flujos de caja a corto plazo de ambas empresas, para que no tengan que depender demasiado de la financiación externa de los bancos.

«Esto ayudará a las finanzas de Pertamina y del PLN, porque allí al menos se cubrirá el dinero a corto plazo», dijo Purbaya, citado el viernes 24 de octubre de 2025.



Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa

«Para que no tengan que pedir prestado demasiado a los bancos con todos los (intereses) que tienen que pagar», dijo.

Se sabe que el Ministerio de Hacienda implementará este nuevo esquema a partir del año fiscal 2026, donde cada mes se realizarán pagos de compensación energética del 70 por ciento. Mientras tanto, el 30 por ciento restante se pagará previo cálculo en el octavo mes del año fiscal.

Purbaya había confirmado previamente que los cambios en el plan de pagos no tendrían ningún impacto en el gasto ni en el déficit presupuestario.

«No hay (efecto), sólo flujo de caja», dijo.

El propio Ministerio de Finanzas también envió una carta de notificación oficial al PLN y a Pertamina sobre la implementación de esta política.

El Ministerio de Finanzas ha realizado pagos de subsidio y compensación de energía por valor de 192,2 billones de IDR al 3 de octubre de 2025, o el equivalente al 49 por ciento del límite máximo de 394,3 billones de IDR y ha sido recibido por 42,4 millones de clientes.

De esa cantidad, 123 billones de rupias son subsidios energéticos que se pagan cada mes a las entidades comerciales que reciben asignaciones, a saber, PLN y Pertamina. Mientras tanto, las Rp. 69,2 billones son pagos de compensación energética.