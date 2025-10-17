Purbaya desviará el presupuesto no absorbido para pagar deudas

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa enfatizó: presupuesto Los Ministerios/Instituciones (K/L) que no sean absorbidos se desviarán para pagar la deuda estatal.

Lo expresó en el evento ‘1 año Prabowo-Gibran: Optimismo 8% de crecimiento económico’, que se celebró en la zona de Kuningan, en el sur de Yakarta.

«Si tampoco pueden absorberlo, muevo el presupuesto a otro lugar o lo uso para pagar deuda«, dijo Purbaya, el jueves 16 Octubre 2025.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

Admitió que no tenía intención de atacar a determinados K/L, que consumo el presupuesto es bajo. En realidad, el objetivo es animarles a absorber inmediatamente el presupuesto.

«Todavía quedan dos semanas, veremos cómo es hasta finales de octubre. Si el final de octubre aún no se ha absorbido y el plan no está muy claro, lo cortaré», dijo.

Se sabe que anteriormente el Viceministro de Finanzas, Suahasil Nazara, reveló esto realización Los 15 K/L que reciben los mayores límites presupuestarios son la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Agricultura, cuya absorción presupuestaria real sigue siendo baja.

«La realización del gasto de K/L hasta septiembre alcanzó el 62,8 por ciento de la proyección. Destacamos que varios K/L con grandes presupuestos lo han absorbido todavía por debajo del 50 por ciento», dijo Suahasil.

En detalle, BGN sólo ha gastado un presupuesto de 19,7 billones de IDR al 30 de septiembre de 2025, equivalente al 16,9 por ciento de los 116,6 billones de IDR proyectados.

Mientras tanto, el Ministerio de Obras Públicas realizó un gasto de 41,3 por ciento o el 48,2 por ciento de los 85,7 billones de IDR proyectados, y el Ministerio de Agricultura de 9 billones de IDR o el 32,8 por ciento de los 27,3 billones de IDR proyectados.

Mientras tanto, otros 12 K/L que recibieron grandes límites han informado de una realización superior al 50 por ciento. Se registró que la realización total de gastos de 15 K/L con grandes presupuestos alcanzó los 692 billones de rupias o el 63,1 por ciento del techo de 1.097,3 billones de rupias.