Purbaya CS abre su voz sobre el discurso sobre el aumento de los salarios de ASN en 2026

Jacarta – Ministerio de Hacienda a través del Director General de Presupuesto, Luky Alfirmanabre tu voz sobre los planes aumentar salario Funcionarios Civiles del Estado (ASN) en 2026.

Admitió que hasta el momento la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda aún está realizando un estudio del discurso, por lo que no ha habido ninguna decisión sobre el aumento de salarios de la ASN.

«Acabamos de recibir una carta del Ministro de Reforma Administrativa y Burocrática, actualmente la estamos revisando y considerando», dijo Suahasil en la conferencia de prensa de NUESTRA APBN de noviembre de 2025, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Director de Financiamiento y Gestión de Riesgos, Ministerio de Finanzas, Luky Alfirman.

«Por eso todavía no hemos tomado ninguna decisión», afirmó.

Luky dijo que los estudios relacionados con el aumento de los salarios de la ASN no fueron fáciles, debido a una serie de factores y consideración que debe incluirse en el estudio.

Además, el Ministerio de Hacienda considera que el discurso sobre los aumentos salariales debe verse como un esfuerzo por reorganizar la organización y la burocracia en su conjunto.

Por otro lado, el rendimiento y la productividad de las propias ADN es también uno de los factores a considerar que también está debatiendo el Ministerio de Hacienda.

Por lo tanto, continuó Luky, su partido también debe coordinarse con el Ministerio PANRB, para formular y decidir el discurso sobre el aumento de los salarios de la ASN.

«Así que la cuestión de la remuneración es uno de los factores y elementos (que deben estudiarse). Porque en el Ministerio de Finanzas siempre nos fijamos en el rendimiento y la productividad de las ADN», dijo Luky.

«Y, por supuesto, también tenemos que considerar nuestras capacidades fiscales. Así que hay varias cosas que también estamos considerando», dijo.