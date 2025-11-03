Purbaya confía en que las mejoras económicas mundiales están empezando a fortalecerse a pesar de que la incertidumbre sigue siendo alta

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa dijo que hubo una serie de mejoras en términos de perspectivas. economía globalaunque todavía quedan una serie de desafíos, como guerras comerciales o incluso aranceles recíprocos por parte de la administración del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump.

Así lo expresó en la conferencia de prensa sobre los resultados de la IV Reunión Periódica de KSSK 2025 celebrada en la oficina de Thamrin del Banco de Indonesia (BI), en el centro de Yakarta.

«Aunque aspectos incertidumbre a nivel mundial sigue siendo alta, pero las expectativas de mejora economía en el futuro comenzará a fortalecerse», dijo Purbaya, el lunes 3 de noviembre de 2025.

Explicó que la propia economía estadounidense todavía está en declive, lo que se refleja en la continua debilidad del mercado laboral estadounidense. Esto es lo que hizo que la Reserva Federal, también conocida como la Reserva Federal, redujera nuevamente su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos (pb), a 3,75-4 por ciento.

Purbaya admitió que varias personas todavía experimentan una incertidumbre económica similar país-Otros países grandes, como Europa, Japón, China e India.

La caída del consumo de los hogares es uno de los factores que estos países deben enfrentar para mantener la estabilidad de sus respectivas economías nacionales.

Por lo tanto, estos países también distribuyeron varios de sus respectivos paquetes de estímulo económico, al igual que Indonesia.

Esto también ha llevado a una serie de instituciones internacionales, como el FMI, a llevar a cabo revisiones al alza sobre el potencial de mejora económica en estos principales países.

«Por ejemplo, en su informe de perspectivas de julio de 2025, el FMI revisó el crecimiento económico mundial al alza al 3,2 por ciento, cuando anteriormente era del 3 por ciento», dijo Purbaya.

«Aunque esto sigue siendo inferior al de 2024, que será del 3,3 por ciento», dijo.