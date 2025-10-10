Purbaya confía en que la economía en el cuarto trimestre de 2025 crecerá un 5,5 por ciento, mire los indicadores

Bogor, VIVA – El ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, se muestra optimista sobre el crecimiento. economía Indonesia en el cuarto trimestre de 2025 podrá hacerlo crecer alcanzó el 5,5 por ciento. Según él, este logro positivo será una señal inicial de un cambio de rumbo económico, hacia una fase de crecimiento más rápido durante el próximo año.

Explicó que el impulso para fortalecer la economía nacional estaba respaldado por dos motores principales de crecimiento, a saber, el aumento de la liquidez interna, que se reflejó en el crecimiento. dinero base (base monetaria) y acelerar la realización del gasto público.

Los datos del Banco de Indonesia (BI) señalan que la base monetaria en septiembre de 2025 creció un 18,6 por ciento interanual (interanual) hasta 2.152,4 billones de IDR, o un aumento significativo con respecto al mes anterior, que sólo creció un 7,3 por ciento (interanual).

«Invertí dinero en el sistema económico a finales de septiembre», dijo Purbaya en una teleconferencia en el evento Media Gathering ‘Complete the 2026 APBN’ en Bogor, Java Occidental, el jueves 9 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa Foto : Kris – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

«Por lo general, no mucho (después de eso) crédito y la base monetaria crecerá, y creo que eso podrá estimular la economía», dijo.

Purbaya cree que el desembolso de fondos gubernamentales de hasta 200 billones de rupias a los cinco bancos himbara a finales de septiembre de 2025 fortalecerá la liquidez bancaria para fomentar la distribución de crédito a sectores estratégicos.

Algunos de los resultados pueden verse incluso en el Banco Mandiri, donde el crecimiento del crédito se disparó del 8 al 11 por ciento y seguirá creciendo más rápidamente en el futuro.

Por otro lado, continuó Purbaya, el gobierno también está acelerando la absorción presupuestaria para el resto de 2025, con el fin de mantener el impulso de crecimiento. Por ello, enfatizó a los Ministerios/Instituciones para acelerar y optimizar la absorción presupuestaria. Porque si no, Purbaya desviará los fondos a programas que tengan más potencial y estén más preparados.

«Me aseguraré de que los gobiernos y las instituciones (presupuestos) sean absorbidos a tiempo. Ya amenacé con que si lo analizo a finales de octubre y no pueden absorberlo, retiraré el dinero para distribuirlo a programas que estén mejor preparados», dijo Purbaya.

También se estima que el aumento del gasto público estará en línea con el aumento del gasto privado y del consumo público, en consonancia con la abundancia de liquidez en el sistema económico. Si este escenario se cumple, el Ministro de Finanzas confirmó que la economía indonesia comenzará a entrar en una fase de crecimiento más rápido en 2026.