Purbaya confía en que IHSG pueda alcanzar el nivel 10.000 en 2026, observe los indicadores

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, admitió que era optimista de que el índice compuesto de precios de las acciones (IHSG) en 2026 podrá superar el nivel de 10.000.

La razón es que Purbaya también cree que las cosas están mejorando. crecimiento economía En 2026, según él, la proyección relativa al IHSG no es algo imposible de alcanzar.

«Este año (IHSG) 10.000 no es un número imposible de alcanzar. (Está respaldado) por un crecimiento económico que también será mejor que el año pasado», dijo Purbaya en el edificio BEI, Yakarta, el viernes 2 de enero de 2026.

Purbaya destacó su confianza en el crecimiento de la JCI y la mejora de las condiciones económicas nacionales, porque según él actualmente tiene el control total de la economía.

Por ello, Purbaya asegura que en el futuro se harán esfuerzos para sincronizar las políticas de ambos partidos monetario con el banco Indonesia (BI) también seguirá haciéndose a su lado.

«Así, con políticas que estén más sincronizadas (entre) nosotros y el banco central, con otros, en el futuro nuestra economía podrá crecer más rápido», dijo Purbaya.

Si los esfuerzos por mejorar la economía se logran con políticas fiscales y monetarias más sincronizadas, Purbaya cree que la confianza de los inversores y los fundamentos económicos internos también aumentarán aún más.

Entonces, continuó Purbaya, esto también proporcionará una señal positiva sobre las perspectivas de un mercado de capitales indonesio más fuerte y positivo en el futuro.

«Así que todas estas cosas también serán la base del crecimiento de los beneficios de la empresa. Por eso los inversores también deben tener cuidado, no perderse nada», dijo.

Se sabe que la JCI abrió con una ganancia de 29 puntos o 0,34 por ciento en el nivel de 8.676, en la apertura de las operaciones del viernes 2 de enero de 2026.