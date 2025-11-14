Purbaya confía en perseguir a los deudores de BLBI solo sin la ayuda de un grupo de trabajo: ¡nuestra gente es bastante sofisticada!

Jacarta – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Antiguo Yudhi Sadewa enfatizó el cobro de deudas deudor Asistencia de liquidez del Banco de Indonesia (BLBI) sigue funcionando, a pesar de que el gobierno abre la oportunidad de disolver el Task Force (Grupo de trabajo) BLBI.

«Esa sigue siendo una consideración válida. Si no la tenemos, trabajaremos solos. Es sólo un nombre. Hay un grupo de trabajo que sigue haciendo ruido pero los resultados son mínimos. Pero lo estudiaré primero, lo estudiaré primero, pero en un futuro próximo», dijo Purbaya en una conferencia de prensa, en la Oficina del Ministerio de Finanzas, en Yakarta, el viernes 14 de noviembre de 2025.

El exjefe de LPS aseguró que el gobierno seguirá llevando a cabo la tarea de cumplir con las obligaciones de los deudores, independientemente de la existencia del Grupo de Trabajo BLBI.

«Seguimos persiguiéndolo, pero no en un grupo de trabajo. Nuestra gente es bastante sofisticada en la búsqueda de activos. En LPS tenemos un equipo especial para rastrear activos, los activos no pueden fugarse», dijo el Ministro de Finanzas.

Anteriormente, Purbaya evaluó que el uso del grupo de trabajo en realidad generó expectativas excesivas, mientras que la realización de la restauración de los derechos de recaudación estatales no cumplió con las expectativas. Por lo tanto, abrió la opción de que el proceso de cobranza sea transferido íntegramente al Ministerio de Hacienda y a un equipo interno que consideró más efectivo.

«Cuando estamos persiguiendo deuda, ya no necesitamos utilizar un grupo de trabajo. Simplemente lo hacemos nosotros mismos, porque normalmente las expectativas del grupo de trabajo son muy altas. Aunque los ingresos reales no son tan grandes como se prometieron», dijo en la conferencia de prensa sobre el Presupuesto Nacional, en Yakarta, el martes 14 de octubre de 2025.

Según él, este nuevo enfoque puede acelerar el manejo de las cuentas por cobrar estatales y al mismo tiempo reducir el potencial de distorsiones administrativas que han surgido en el Grupo de Trabajo BLBI.

«Más adelante veré, si (el grupo de trabajo BLBI) sigue siendo útil, lo continuaré. Si no, entonces no (continuar). Pero parece que es probable que simplemente lo disuelvamos. Más adelante utilizaremos un equipo del Ministerio de Finanzas para perseguir (al deudor)», dijo de nuevo.

Sin embargo, el Tesorero del Estado enfatizó que el gobierno no se apresurará a tomar una decisión antes de que se haya completado una evaluación exhaustiva.

Como se sabe, el gobierno todavía está evaluando la sostenibilidad del Grupo de Trabajo BLBI. Surgió la opción de disolver el grupo de trabajo porque se consideró que su desempeño no estaba a la altura de las expectativas del público y de los resultados de recuperación de activos logrados.