Purbaya capaz de proponer la Cámara de Representantes Agregar aceite de cocina de 2 litros a la Asociación Social de Alimentos

Yakarta, Viva – Ministro de finanzas, Purbaya Yudhi SadewaPreparación declarada para aumentar el alias de asistencia social Asistencia social según sea necesario. De modo que, si más tarde se necesita, la asistencia social alimentaria además de contener 10 kilogramos de arroz (kg) también se agregará 2 litros de aceite de cocina.

Purbaya reveló esto para responder a la solicitud del Presidente del DPR Banggar, Dijo AbdullahEn una reunión de trabajo sobre la entrega y la ratificación del informe de Panja-Panjan y el nivel de toma de decisiones I Bill APBN 2026.

Dichas esperanzas, con la nueva política emitida por el gobierno en forma de un estímulo de Rp 16.23 billones para alentar el poder adquisitivo de las personas, el paquete de asistencia alimentaria que contenía anteriormente 10 kg de arroz para que pudiera agregarse con 2 litros de aceite de cocina.

Presidente de la Agencia de Presupuesto de la Cámara de Representantes (Banggar DPR), dijo Abdullah

«Acabamos de consultar con el liderazgo del DPR, por lo que hubo una solicitud directa del liderazgo del DPR para que el (estímulo) de RP 16.23 billones específicamente para 10 kg de arroz, por favor se agregue al aceite de cocina de 2 litros por mes», dijo en el Parlamento Indonesio, Senayan, Jakarta, jueves 18 de septiembre, 2025.

Incluso bromeó que para que para acordar la revisión de la postura del presupuesto estatal (RAPBN) 2026 sea acordado, la solicitud debe ser aprobada por el gobierno.

Según él, esto estaba en línea con el aumento propuesto en el gasto estatal a la ampliación del déficit presupuestario, que fue propuesto por el gobierno al Parlamento.

«Si eso estuvo de acuerdo, la postura estuvo de acuerdo», dijo.

Respondiendo a la solicitud, Purbaya inmediatamente estuvo de acuerdo. Incluso prometió verificar el gasto de cada ministerio/institución (k/l) que no se absorbieron, para convertirse para programas que la comunidad podría sentir directamente.

«(Distribución de 10 kg de asistencia social de arroz) 2 veces es solo el primer intento. Calculamos, más tarde si es menos en diciembre también agregaremos. Si agregamos 2 litros de aceite, creemos que puede», dijo Purbaya.

«Esto monitorearemos el gasto del gobierno hasta este octubre, Safari es aproximadamente, su monitor se absorbe hasta fin de año. Por lo tanto, podemos, señor», dijo.