Purbaya brindará asistencia legal a sus subordinados sujetos a KPK OTT

Jacarta – Ministro de Finanzas de Indonesia (Menkeu), Antiguo Yudhi Sadewa habló sobre sus subordinados que se vieron afectados por la Operación de Arresto (OTT) kpk el miércoles 4 de febrero de 2026.

Mientras tanto, el Comité para la Erradicación de la Corrupción realizó OTT en la oficina. ImpuestoBanjarmasin, Kalimantan del Sur (Kalsel) y oficina AduanasJacarta.

Purbaya afirmó que su partido brindará asistencia jurídica a sus subordinados arrestados por el KPK. Sin embargo, prometió que su agencia no interferiría ni intervendría en el curso del proceso legal.

«Pero así no dejaré en paz a mis subordinados, hay asistencia legal del Ministerio de Finanzas. Pero no en forma de intervención legal», dijo Purbaya a los periodistas en el Complejo Parlamentario de Senayan, Yakarta, el miércoles 4 de febrero de 2026.

El exjefe de la LPS añadió que las autoridades están obligadas a tomar medidas firmes contra sus subordinados de conformidad con las disposiciones legales, si se demuestra que han violado la ley.

«Sí, veamos cuáles son los resultados de la OTT. Si los encargados de Impuestos, Aduanas e Impuestos Especiales tienen problemas, entonces serán tratados legalmente de acuerdo con las leyes y reglamentos existentes», dijo.

Anteriormente se informó que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) llevó a cabo una operación encubierta (OTT) en Yakarta el miércoles 4 de febrero de 2026. Al parecer, la operación silenciosa se llevó a cabo en la Oficina de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Finanzas (Kemenkeu) de la República de Indonesia.

Así lo confirmó el vicepresidente de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Fitroh Rohcahyanto.

«Así que hoy hay dos OTT. Uno, Banjarmasin. En segundo lugar, Aduanas e Impuestos Especiales de Yakarta», dijo el vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto, cuando fue confirmado el miércoles 4 de febrero de 2026.

Por otro lado, Fitroh destacó que los dos OTT retenidos por el KPK el miércoles 4 de febrero de 2026 no estaban en la misma serie de casos.

«Casos diferentes», dijo.

Las partes fueron arrestadas en la Oficina de Impuestos de Banjarmasin porque se sospechaba que estaban involucradas en una transacción de soborno. Se sospecha que este soborno estuvo relacionado con irregularidades en el procesamiento de devoluciones de impuestos.

«En cuanto a la devolución de impuestos», dijo Fitroh.

Sin embargo, Fitroh no ha explicado en detalle sobre OTT en Yakarta y Banjarmasin. Esto incluye la identidad de la parte arrestada y la construcción del caso que condujo a su arresto.

La Comisión para la Erradicación de la Corrupción tiene 1 x 24 horas para determinar la situación jurídica de los detenidos en la OTT.