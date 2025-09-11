Purbaya asegura que los fondos gubernamentales de RP

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas, confirmó Purbaya Yudhi Sadewa, fondos del gobierno que se almacena en Bank Indonesia (BI) Worth Rp. 200 billonesserá fluido al sector bancario A partir de mañana.

«Mañana ha entrado (al banco)», dijo Purbaya en el área de Pancoran, South Yakarta, jueves 11 de septiembre de 2025.

Sin embargo, el Ministro de Finanzas no especificó qué bancos recibirían los fondos. Purbaya solo asegura que se incluya el miembro del banco de la Asociación del Banco del Estado (HIMBARA).

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

En el proceso de retirar tales fondos del gobierno en el Banco Central (BI), Purbaya explicó que no requería una regulación del Ministro de Finanzas (PMK) para que pudiera llevarse a cabo directamente.

Se sabe que anteriormente Purbaya había presentado el plan para retirar fondos del gobierno de BI, en una reunión de trabajo con la Comisión de la Cámara de Representantes XI en Yakarta el miércoles 10 de septiembre de 2025.

El sistema financiero actual en Indonesia, que se considera en una condición bastante ‘seca’, según él, se ha convertido en uno de los aspectos que hace que la economía nacional se desacelere.

Con estas condiciones, el gobierno a través del Ministerio de Finanzas puede utilizar fondos del gobierno en BI, para mejorar las máquinas monetarias y fiscales. Por ejemplo, en cuanto a la liquidez bancaria inyectable, etc.

Mientras que los bancos pensarán automáticamente en formas de canalizar los fondos, para no cargar el costo de los fondos mientras buscan mayores rendimientos.

«Así que forzé el mecanismo de mercado a ejecutar dándoles ‘armas’. Obligando a los bancos a pensar más para obtener mayores rendimientos», dijo.