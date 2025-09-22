Purbaya apoya a Wamenkeu Anggito para ingresar al Presidente del Candidato de LPS Intercambio

Yakarta, Viva – El Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, expresó su apoyo al viceministro de finanzas, Anggito Abimanyuque según los informes ingresó a la bolsa de valores presidente candidato Junta de Comisionados Junta de ahorro de ahorro (LPS) Período 2025-2030.

«Apoyo«Purbaya dijo cuando se reunió en su oficina el lunes 22 de septiembre de 2025.

Si Anggito fue elegido con éxito como presidente de la Junta de Comisionados de LPS, entonces movería automáticamente su asignación a la institución.

Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa Foto : KRIS – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Sin embargo, Purbaya admitió que hasta ahora no ha habido discusión sobre el candidato sustituto como viceministro.

«Sí, (Anggito) se movió allí si se convirtió en el jefe de los LPS. La pregunta (su sustituto) en este corto tiempo no se ha hablado así», dijo Purbaya.

Además, también dijo que existía la posibilidad de que los asuntos de ingresos estatales que se habían convertido previamente en el campo de trabajo de Anggito como Wamenkeu, más tarde serían mantenidos temporalmente por él como ministro de finanzas.

«Hay un reemplazo o no, tal vez no. Estoy duplicado temporalmente», dijo.