Purbaya analiza proyectos ministeriales no remunerados por valor de casi 400 mil millones de IDR

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, investigará los atrasos en los pagos del gobierno a empresas de reuniones, incentivos, convenciones, exposiciones (MICE), eventos y múltiples eventos, que no se han liquidado durante más de cuatro años con un valor total de casi 400 mil millones de IDR.

Hizo hincapié en que volvería a examinar la posición sobre el manejo del problema, para garantizar una resolución justa para todas las partes.

«Lo comprobaré pronto, porque todavía no lo sé (aún no es Ministro de Finanzas). Este asunto aún no me ha llegado», dijo Purbaya, el jueves 23 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

«Pero he oído hablar de eso proveedor o el contratista que realiza el trabajo proyecto gobierno o ministerioque es hasta ahora aún no pagadoaunque la implementación ya está en marcha», afirmó.

Por lo tanto, Purbaya prometió mirar los datos primero y luego intentar resolverlos.

«Veré hasta qué punto se ha manejado y aprenderé cómo resolverlo», dijo.

Se sabe que anteriormente los actores empresariales de la Asociación de Congresos y Convenciones de Indonesia (INCCA) y la Asociación de Empresas de Viajes de Indonesia (Asita) se quejaron de que no se habían pagado los pagos por eventos gubernamentales. De hecho, las actividades se han completado, por ejemplo en el XX Papua PON 2021, que ya han pasado cuatro años.

El presidente general del INCCA DPP, Iqbal Alan Abdullah, dijo que había 340 mil millones de IDR deuda PON Papua no ha recibido pagos a los actores empresariales, que generalmente son pequeñas y medianas empresas que van desde empresas de catering, contratistas de exposiciones, transporte, organización de aperturas y cierres, etc.

Esto no incluye la deuda de Perpanas XVII 2021, que también se mantuvo en Papúa, que asciende a 58.000 millones de euros, lo que eleva el total a casi 400.000 millones de euros. Según Iqbal, la demora en el pago tuvo un grave impacto en la sostenibilidad de los negocios de sus miembros, la mayoría de los cuales dependen del flujo de caja a corto plazo para sus operaciones.

Por lo tanto, también espera que el actual Ministerio de Finanzas, bajo el liderazgo de Purbaya, pueda hacer un seguimiento inmediato para saldar las obligaciones con estos proveedores.

«Esto es para que nuestros miembros puedan moverse nuevamente, y las ruedas de los negocios a nivel nacional también puedan girar para alentar el crecimiento económico y generar empleos», dijo.