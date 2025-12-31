Purbaya admite que activar una cuenta Coretax de forma independiente es complicado y tiene muchos obstáculos

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa admitió que estaba sorprendido por la cantidad de quejas que le llegaron sobre la complejidad y los obstáculos. activación cuenta impuesto central independientemente.

De hecho, confirmó que si la activación de la cuenta Coretax se realiza en la Oficina de Servicio Tributario, generalmente no tienen restricción.

«(Activar una cuenta Coretax independiente) es un poco difícil. Por eso estoy confundido, eso está mal sistema O esto», dijo Purbaya en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«En los últimos dos días varias personas se han quejado conmigo. Este método parece complicado. Pero si el sistema está en la oficina de impuestos con el contribuyente, definitivamente se completará», dijo.

Por ello, Purbaya también solicitó a la Dirección General de Impuestos (DJP) brindar instrucciones más claras, así como capacitación para que los contribuyentes activen cuentas Coretax de forma independiente y más sencilla.

Purbaya dijo que la gestión oficial del sistema Coretax está bajo la gestión directa del Ministerio de Hacienda, desde mediados de diciembre de 2025.

«Por lo tanto, parece que es necesario dar instrucciones claras para que la gente pueda entrar fácilmente», dijo Purbaya.

«Porque las oficinas de impuestos te ayudarán a ingresar todo, por lo que es rápido», dijo.