Purbaya admite mal sobre las demandas de 17+8 votos Una pequeña parte de la gente: me disculpo

Yakarta, Viva – Ministro Finanzas (Ministro de Finanzas) RI, Purbaya Yudhi Sadewa disculparse por su declaración que mencionó demanda 17+8 solo una pequeña parte de gente.

Leer también: Purbaya pede puede acelerar el crecimiento económico de Indonesia, esta es la estrategia



Según él, la demanda surgió porque la mayoría de las personas tenían dificultades en sus vidas. Admitió que habló y revisó la declaración.



17 más reclamos de 8 personas

Leer también: Ministro de Finanzas Purbaya: No tomaremos una política fiscal extraña



«No es una parte pequeña. Significa así, cuando economía Algo deprimido, la mayoría de las personas que se sienten difíciles, no una pequeña parte. Tal vez la mayor parte de eso cuando llegó a las calles «, dijo Purbaya a los periodistas en el complejo presidencial del Palacio, Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.

Por lo tanto, Purbaya transmitió sus disculpas si el mal hablando sobre las demandas del 17+8. Según él, el gobierno se moverá rápidamente en la recuperación económica para que pueda crear grandes cantidades de empleo.

Leer también: Listo para ser criticado por completo, Purbaya pidió tiempo de adaptación para trabajar como Ministro de Finanzas



«Entonces, la clave está ahí, qué tan rápido podemos recuperar la economía, por lo que hay muchos trabajos. Eso es lo que seguimos más tarde. Así que eso es lo que quiero decir ayer, si ayer fue mal, me disculpo», concluyó.

También afirmó estar sorprendido después de que su declaración fue viral hace algún tiempo. Sin embargo, Purbaya es consciente y será más cuidadoso en el futuro.

«También me sorprendió, pero este es el proceso de educación para el público. Sí, está bien. También soy lo mismo. Si estoy equivocado, lo arreglo, pero lo que está claro es que quiero decir así. No digo, ‘Oh, dejemos que la gente’ o ‘eso sea difícil’. No es así «, dijo Purbaya.



Demo Student Action rechaza la ratificación de la ley TNI

Anteriormente informó, el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, evaluó las demandas de 17+8 solo una pequeña parte de las personas cuyas vidas estaban perturbadas y menos prósperas.

Purbaya reveló esto después de ser nombrado Ministro de Finanzas por el presidente Prabowo Subianto.

«Ese es el voto de una pequeña parte de nuestra gente, ¿por qué? Tal vez algunos sienten lo inquietante de sus vidas, que aún carecen», dijo Purbaya en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, lunes 8 de septiembre de 2025.

Consideró que la demanda se perdería si lograra crear un mayor crecimiento económico. Si la economía alcanza el 6-7 por ciento, las personas no demo porque están ocupadas trabajando y comiendo bien.

«Si creo un crecimiento económico del 6 por ciento, el 7 por ciento, desaparecerá automáticamente. Estarán ocupados buscando trabajo y comer bien en lugar de demostrar», dijo.