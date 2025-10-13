Purbaya abrirá un canal de denuncias de impuestos e impuestos especiales directamente a su número

Jacarta – El ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, admitió que había preparado un servicio de denuncias. impuesto y deberes impuesto que está conectado directamente al número.

Ministro de Hacienda destacó que la iniciativa fue para dar respuesta a denuncias hombre de negocios quienes admitieron que recibieron muchas facturas en el puerto, lo que finalmente aumentó sus costos operativos.

“Voy a abrir canal ir directamente al ministro, para que puedan quejarse allí», dijo Purbaya, el lunes 13 de octubre de 2025.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa en el complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta

Purbaya tiene previsto abrir dos números de WhatsApp, uno para reclamaciones fiscales y otro para reclamaciones aduaneras e impuestos especiales. Admitió que tenía la intención de lanzar pronto este canal de servicio.

«Tal vez mañana lo lance», dijo.

Purbaya también alienta la evaluación de políticas que se considera que no se implementan en el campo.

También destacó la importancia de la sinergia con los Ministerios/Instituciones (K/L) relacionados y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para fortalecer la aplicación de las leyes aduaneras y de impuestos especiales.

También se transmitió apoyo para fortalecer las instalaciones e infraestructura y la gobernanza de los recursos humanos, como parte de los esfuerzos para aumentar la eficacia en el desempeño de las tareas.

«La supervisión es muy importante para mantener la integridad de (la Dirección General de) Aduanas», afirmó.