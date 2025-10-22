Pupuk Indonesia Aún Obtiene Ganancias De 2,5 Billones De IDR En 2026 A Pesar De Que Los Precios De Los Productos Subvencionados Caen Un 20 Por Ciento

Jacarta – Ministro de Agricultura (Ministro de Agricultura) Andi Amran Sulaiman confirmó la reducción de precio. fertilizante subvención El 20 por ciento no causa pérdidas a PT Pupuk Indonesia (Persero). Sin embargo, se prevé que obtenga beneficios adicionales de hasta 2,5 billones de euros el próximo año.

Según Amran, la reducción de los precios de los fertilizantes fue posible gracias a la eficiencia industrial y a una mejor gobernanza. distribución fertilizante nacional.

«El año que viene, con la caída de los precios de los fertilizantes, Pupuk Indonesia en realidad aumentará sus ganancias en 2,5 billones de rupias. Así que las ganancias aumentarán, el volumen aumentará, la eficiencia disminuirá. ¿No es hermoso? Eso es revitalización», dijo el Ministro de Agricultura, en la Oficina del Ministerio de Agricultura, Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Explicó que esta política era parte del programa de revitalización del sector de fertilizantes iniciado por el presidente Prabowo Subianto, con un enfoque integral desde arriba hasta abajo, empezando por la desregulación de la distribución directa desde las fábricas hasta agricultorsimplificar el proceso de distribución y reforzar la supervisión.

Dijo que anteriormente la distribución de fertilizantes subsidiados estaba regulada por 145 reglamentos y requería la aprobación de 12 ministerios, 38 gobernadores y 514 regentes/alcaldes. Con base en las instrucciones del Presidente a través de la Instrucción Presidencial, estas regulaciones ahora están simplificadas. La distribución de fertilizantes se realiza directamente desde la fábrica a los agricultores, sin complicados trámites burocráticos.

«Los agricultores de toda Indonesia disfrutan ahora de un fácil acceso a los fertilizantes», afirmó Amran.

Los resultados de esta revitalización, reiteró, resultaron en una gran eficiencia para el país. El gobierno logró ahorrar el presupuesto hasta 10 billones de IDR, reducir los costos de producción de fertilizantes en un 26 por ciento y aumentar el beneficio total proyectado de Pupuk Indonesia a 7,5 billones de IDR.

Dijo además que esta revitalización abre oportunidades para incrementar el volumen de fertilizantes subsidiados en 700 mil toneladas por etapas hasta 2029.



Ministro de Agricultura Amran después de la reunión en el Palacio de Estado Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

En respuesta a las quejas sobre la escasez de fertilizantes que se había producido en varias regiones, Amran afirmó que el gobierno había duplicado el volumen de fertilizantes subsidiados a 9,55 millones de toneladas. Se espera que esta medida garantice la disponibilidad de fertilizantes para los agricultores y apoye una mayor producción nacional de alimentos.

Amran también enfatizó su compromiso con la aplicación de la ley en relación con el uso indebido de fertilizantes subsidiados, incluso por parte de grandes corporaciones que utilizan fertilizantes subsidiados ilegalmente.

Los perpetradores que se demuestre que han violado estarán sujetos a la revocación de la licencia comercial y a un proceso penal de conformidad con la Ley Número 7 de 2014 sobre Comercio, con una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de hasta 5 mil millones de IDR. (Hormiga)