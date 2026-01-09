Puntuación 3-3, Wrexham elimina al Nottingham Forest mediante la tanda de penaltis

VIVA – Un milagro Copa FA presentado en STōK Cae Ras el sábado por la mañana WIB, 10 de enero de 2026. Wrexham creó una gran sorpresa al eliminar Bosque de Nottingham después de un partido dramático que terminó con un empate 3-3 después de 120 minutos, antes de que la victoria se decidiera en los penaltis en la tercera ronda de la Copa FA.

En este duelo cargado de emociones, Wrexham salió victorioso con un marcador de 4-3 en la ronda de choque de cinco. El portero Arthur Okonkwo fue la figura clave después de detener dos penaltis del Forest y asegurar que el equipo galés avanzara a la cuarta ronda de la competición más antigua del mundo.

Esta victoria fue especial porque era la primera vez en 26 años que Wrexham podía vencer a un club de la Premier League en la Copa FA. Este momento histórico fue presenciado directamente por el copropietario del club, Ryan Reynolds, que parecía perdido en la euforia en las gradas del estadio.

Wrexham tomó una rápida ventaja en la primera mitad

Nottingham Forest amenazó primero a través de Douglas Luiz, pero el árbitro anuló su gol por una mano en el proceso de controlar el balón. Después de eso, Wrexham se mostró más valiente y aprovechó con eficacia los huecos en la defensa visitante.

Liberato Cacace abrió la ventaja local en el minuto 37 con un disparo lejano que cambió de dirección tras golpear a un jugador del Forest. Este gol fue el primer gol de Cacace con Wrexham.

Sólo tres minutos más tarde, Oliver Rathbone duplicó su ventaja tras superar al defensa rival y disparar con un disparo medido a la portería de Matz Sels. El 2-0 se prolongó hasta el descanso e hizo rugir al público del STōK Cae Ras.

El bosque se levanta, Wrexham continúa contraatacando

Forest pareció más agresivo en la segunda mitad después de realizar varias sustituciones. Igor Jesús Recortó distancias en el minuto 64 con un cabezazo aprovechando un pase de Nicolo Savona.

Pero Wrexham volvió a alejarse en el minuto 74. Dominic Hyam anotó con un potente cabezazo de un tiro libre de George Dobson, dando a los anfitriones una ventaja de 3-1 y más cerca de una gran sorpresa.

La situación cambió rápidamente cuando Callum Hudson-Odoi, que entró desde el banquillo, marcó un gol en el minuto 76. La presión de Forest se hizo sentir cada vez más y alcanzó su punto máximo en el minuto 89 cuando Hudson-Odoi volvió a poner su nombre en el marcador con un gol espectacular que obligó a la prórroga.