Puntos débiles Marc Márquez fue revelado, terminando la racha ganadora 15 carreras de MotoGP

VIVA – una cadena de 15 victoria como consecuencia Marc Márquez De Motogp Finalmente se detuvo en el circuito de Catalunya. Lo que hace que la historia sea más dramática, la parada no es otro corredor, sino su propia hermana, Alex Márquez.

En la entrevista después carrerasMarc admitió que su debilidad en la esquina derecha era la clave de la victoria de Alex, y se sintió incapaz de rivalizar con la velocidad que se muestra durante toda la carrera.

Alex es más fuerte en la esquina derecha

Marc explicó que desde la sesión de entrenamiento, se había dado cuenta de diferencias significativas entre los dos. Alex es muy dominante en la esquina derecha, especialmente en la curva 3, 9, 13 y 14. En esa área, la moto de Alex parece estable, mientras que Marc tiene que luchar duro para mantener el control.

Esto no es causado por la diferencia en la maquinaria, sino por un estilo de carreras que dificulta que Marc compense.

Por el contrario, Marc solo sobresale en la esquina izquierda. Pero el número de giros a la izquierda en Catalunya es muy pequeño, solo alrededor de tres, por lo que no tiene mucho espacio para cubrir la distancia.

«Condujo de una muy buena manera. Smooth. Su bicicleta no se movió. Estaba detrás de él, la misma velocidad, pero contra la bicicleta», dijo Marque Márquez por Viva de Chocar El martes 9 de septiembre de 2025 reconoció abiertamente la superioridad del hermano menor.

Predicciones que se hacen realidad

Desde el jueves antes de la carrera, Marc ha estimado que Alex será un oponente duro. Catalunya en sí no es su circuito favorito, mientras que Alex tiene una buena historia aquí. Una vez ganó en la clase Moto3 y Moto2, por lo que su confianza era mayor.

Cuando Alex se hizo cargo del liderazgo, Marc había tratado de sobrevivir, pero la presión se estaba volviendo más pesada. Un pequeño error en las curvas 7 y 10 lo hizo perder la última oportunidad de atacar. Al final, Marc decidió no correr un gran riesgo y dejar que Alex gane la victoria completa.

Estrategia más madura

Marc Márquez, Francesco Bagnaia, Alex Márquez

Esta derrota también pospuso la oportunidad de Marc de bloquear inmediatamente su séptimo título mundial. Pero enfatizó que este es el momento de usar un enfoque más maduro. Para él, perseguir la victoria al obligarse a sí mismo puede ser fatal.

Insinuó que el enfoque ahora es mantener la estabilidad hasta el final de la temporada, no solo extender el récord ganador.

Sprint es diferente de la carrera principal

Marc ganó la carrera de sprint el día anterior, pero eso sucedió porque Alex cayó mientras lideraba. En la carrera principal, la condición es total diferente. Alex parecía mucho más consistente y logró mantener la velocidad hasta la línea de meta. Marc también admitió que la victoria de Sprint fue más debido a la suerte que el dominio.

La carrera en Catalunya muestra el otro lado del dominio de Marc Márquez. Aunque conocido como un corredor duro, se atrevió a admitir sus debilidades honestamente. Alex, con una actuación brillante, demuestra que no solo es «hermana de Marc», sino un verdadero rival en la pista.

Esta pelea también abrió un nuevo capítulo en MotoGP 2025. Además de la lucha por el título, la atención del público ahora está en el duelo de los hermanos que tienen grandes ambiciones. El circuito de Catalunya es testigo de cómo un registro largo puede colapsar no por un error fatal, sino por la estrategia y la ventaja técnica del oponente más cercano.

Con este resultado, la competencia hasta el final de la temporada es cada vez más interesante. Marc aún puede estar en el camino de los campeones mundiales, pero Álex ha demostrado que puede desafiar el dominio de su hermano en cualquier momento.