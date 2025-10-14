Puntos de infracción del programa ‘Xpose Uncensored’ de Trans7 que ahora están congelados por KPI

Jacarta – Comisión de Radiodifusión de Indonesia (KPI) ha impuesto una suspensión temporal del programa de emisión Xpose Uncensored emitido por Trans7.

Esta decisión se tomó después de la reunión plenaria de KPI para la imposición de sanciones que se celebró el lunes 14 de octubre de 2025 por la noche. En su decisión, la KPU evaluó que el programa violaba una serie de disposiciones del Reglamento de comportamiento de radiodifusión (P3) y los Estándares de programas de radiodifusión (SPS) de KPI de 2012.

En su declaración oficial, KPI explicó que se consideró que Trans7 había violado el Artículo 6 P3 KPI 2012, que exige que las emisoras respeten las diferencias étnicas, religiosas, raciales e intergrupales, que incluyen la diversidad de cultura, edad, género y/o vida socioeconómica.

Luego violó los Estándares de Programas de Transmisión (SPS) de KPI de 2012 que establecían que los programas de transmisión estaban prohibidos. acosandoinsultar y/o degradar a la Junta de Educación. Específicamente en el artículo 16 párrafos 2 letras (a) La carga de la filmación de la Junta de Educación debe seguir los requisitos de no curar a los educadores/educadores.

KPI recibió muchas quejas del público con respecto a la transmisión de ‘Xpose Uncensored’ de Trans7 el 13 de octubre de 2025. Se consideró que la transmisión mostraba contenido que distorsionaba la vida de los internados islámicos, los estudiantes de los internados islámicos y los kiai como líderes de los internados islámicos.

«La presencia de espectáculos que acorralan la vida en los internados islámicos a través del programa Trans7 ciertamente ha perjudicado a muchas partes, especialmente a los estudiantes de los internados islámicos», dijo el presidente del KPI Central, Ubaidillah, en su comunicado de prensa, el martes 14 de octubre de 2025.

Según él, los internados islámicos tienen valores nobles como la etiqueta, el amor, el cuidado, así como importantes contribuciones a la historia de la lucha y la independencia de la nación, que continúan realizándose hasta el día de hoy. Por lo tanto, «el Kiai y los internados islámicos no son objetos dignos de burla en un programa como el que apareció en la emisión del 13 de octubre», subrayó.

KPI pide aclaraciones a Trans7

Antes de imponer sanciones, KPI había convocado a Trans7 para que proporcionara aclaraciones. En este foro, KPI evaluó que el programa Xpose Uncensored violaba los nobles valores de la radiodifusión que debería funcionar como puente para fortalecer la integración nacional.

«Esperamos que Trans7 haga correcciones integrales con respecto a las transmisiones que involucran la vida de los internados islámicos en Indonesia. Esto incluye a otros grupos o comunidades. Al menos deben presentar cifras de calidad como equilibradores en la narración de eventos. Esto también debe ser prestado por otras instituciones de radiodifusión para que prioricen la precaución en el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias para que el público reciba la información correcta», dijo Ubaidillah.