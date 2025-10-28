Punto de encuentro del espíritu, la ansiedad y los sueños de los jóvenes

Jacarta – En conmemoración de Hari Compromiso juvenil Que cae hoy, martes 28 de octubre de 2025, se llevó a cabo el evento titulado Hari Raya Pemuda 2025 en Melting Pop, M Bloc, en el sur de Yakarta.

Lea también: RPD: Los jóvenes tienen un papel central para hacer realidad una Indonesia dorada en 2045



Este evento se celebró en el marco de una serie de campañas nacionales denominadas «Día de la Juventud», un movimiento que es un punto de encuentro del entusiasmo, las inquietudes y los sueños de los jóvenes indonesios. Desplázate para saber más, ¡vamos!

La campaña del Día de la Juventud en sí existe como una respuesta a la condición de la generación joven de hoy: la generación que se dice que es la más conectada, pero que a menudo está fragmentada. Tienen la energía para crear, hablar y soñar para el futuro, pero a menudo sienten que caminan solos. No existe una narrativa compartida que unifique la dirección y no hay mucho espacio para crecer realmente juntos.

Lea también: Día del compromiso de la juventud, Ministro de Educación Básica: Necesitamos fortalecer la unidad nacional



Reinterpretando el significado del Compromiso de los Jóvenes hoy

Lea también: ¿Por qué el Día del Compromiso de la Juventud, 28 de octubre de 2025, no está incluido en la lista de días festivos nacionales? Estos son los hechos



Durante un día completo, la Jornada de la Juventud 2025 es una combinación de una serie de actividades que combinan la reflexión, la acción y las aspiraciones de los jóvenes.

Tres sesiones principales que destacan:

El programa de entrevistas «Gossipin Current Issues», que analiza cómo las comunidades de distintos temas pueden conectarse, colaborar y mantener juntas un espíritu colectivo, presentó a Florida Andriana (ThinkPolicy), Vikra Ijas (Kitabisa), Rhaka Ghanisatria (Becoming Human) y Andi Sadha (APMF). Programa de entrevistas «Cuando lo viral se convierte en el comienzo del cambio», que analiza cómo la viralidad puede ser un nuevo lenguaje en la lucha por los problemas sociales, con Atha Rasyadi (Greenpeace Indonesia), Riel Tasmaya (Indozone Media) y Firdza Radiany (Pandemic Talks). Desconferencia «Mesa de discusión sobre la lucha de los jóvenes», un foro abierto que formula la colaboración entre comunidades, al que asistieron Dhanu Riza (infipop), Siti Desiree Nasfhia (Actas del Gerente), Dinno Ardiansyah (Muda-Mudahan) y Aloysius Efraim (Por qué debería importarte).

Además de debates y programas de entrevistas, el evento también contó con archivos colectivos de trabajo comunitario, juegos y noches de karaoke, así como sesiones de networking entre participantes de diversos orígenes.

«El Día de la Juventud de 2025 es en realidad el comienzo de una serie que conducirá a los 100 años del Compromiso de la Juventud en 2028. Vemos que es muy importante para los jóvenes de hoy tener problemas compartidos que se acuerden, luego una narrativa compartida para enfrentarlos juntos. Como Jong-jong en Indonesia en el pasado», dijo Dhanu Riza, director de contenido de infipop, en su declaración, citada. VIVA.