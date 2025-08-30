Punto de ebullición, ‘Establece el lanzamiento 2027

Disney ha presentado la fecha de lanzamiento y el título de «Edad de hielo: Punto de ebullición ”, la sexta entrega en la franquicia prehistórica animada.

El anuncio se realizó durante el destino D23 del sábado: un viaje por los mundos de Disney en Orlando, Fla. La película llegará a los cines el 5 de febrero de 2027.

Según una descripción oficial, «Boiling Point» es una «aventura loca llena de dinosaurios y lava que lleva a Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat y el resto de la manada para visitar los rincones nunca antes vistas del mundo perdido».

En noviembre de 2024, Disney y la animación del siglo XX anunciaron que la sexta película de «Ice Age» era en proceso Y esa serie está protagonizada por Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary y Simon Pegg regresarían.

La última película de «Ice Age», «Collision Course», se lanzó en 2016 y recaudó $ 408.5 millones en la taquilla mundial. La primera película se inclinó en 2002, generando cuatro secuelas principales, una película spin -off y una serie de pantalones cortos en Disney+. La franquicia en su conjunto ha recaudado $ 3.2 mil millones desde su inicio.

También durante la presentación, el director creativo Jared Bush dio a conocer el título y la fecha de lanzamiento de la próxima película original de Walt Disney Animation Studios: «»Hexigido. » Josie Trinidad («Zootopia+») y Jason Hand («Moana 2») están listos para dirigir la película, mientras que Roy Conli y Juan Pablo Reyes Lancaster-Jones servirán como productores.

El logline oficial de «Hexed» dice: «Un adolescente incómodo y su madre tipo A descubren que lo que lo hace inusual podría ser solo poderes mágicos que cambiarán sus vidas y un mundo secreto de magia, al revés».

Otros proyectos provocados en Destination D23 incluyen «Toy Story 5», «Tron: Ares» y «Zootopia 2».