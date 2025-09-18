Punjab: mujer estadounidense de 71 años que viajó a Ludhiana para casarse con muertos, 1 sostenido







Un ciudadano estadounidense de origen indio de 71 años fue brutalmente asesinado con un bate de béisbol, su cuerpo quemado y luego abandonado en un desagüe, supuestamente a instancias de un NRI de 75 años con sede en el Reino Unido que había prometido casarse con ella, policía dijo, informó el PTI.

La víctima, identificada como Rupinder Kaur Pandher, había viajado de Seattle a Ludhiana en julio después de ser invitado por Charanjit Singh Grewal, un NRI con sede en Inglaterra originario de Ludhiana.

Grewal debía ser su cónyuge previsto, pero luego se negó a casarse con ella, dijo la policía.

Según las autoridades, Sukhjeet Singh, mecanógrafa en la corte de Ludhiana y residente de Kila Raipur en Ludhiana Patti, fue arrestado por el asesinato.

Desde entonces, algunos de los restos esqueléticos de Pandher se han recuperado de un desagüe cercano, dijo la policía.

El crimen salió a la luz después de que la policía de Ludhiana registró un FIR relacionado con la desaparición de Pandher, un FIR que había sido presentado por el propio Singh en agosto, en lo que ahora parece haber sido una estratagema para desviar la sospecha. Había afirmado que Pandher se fue al aeropuerto de Delhi en ruta a Canadá para asistir a una boda, según el PTI.

Sin embargo, la sospecha surgió cuando la hermana de Pandher, Kamal Kaur Khairah, descubrió que su teléfono estaba apagado el 24 de julio. Informó el asunto al A NOSOTROS Embajada en Nueva Delhi, que luego instó a la policía local a investigar el asunto.

La policía declaró que Pandher y Grewal se reunieron a través de un sitio web matrimonial y comenzaron una relación.

Anteriormente casado dos veces, Pandher había sido declarado un delincuente proclamado en una disputa inmobiliaria que involucró a sus familiares, informó el PTI.

Grewal supuestamente le pidió a Singh que la ayudara en este asunto.

Incluso había transferido el poder notarial a Singh y había estado residiendo en su casa en el momento de su muerte.

Según la policía, cuando Grewal decidió que ya no deseaba casarse con ella, conspiró para que la mataran. Supuestamente prometió Singh Rs 50 lakh por el asesinato y ofreció ayuda para ayudarlo a establecerse en el extranjero, según el PTI.

El 12 de julio, se dice que Singh golpeó a Pandher con un bate de béisbol, lo que resultó en su muerte. Luego supuestamente quemó su cuerpo usando carbón, colocó los restos en capturas de armas y los eliminó en un desagüe.

El comisionado adjunto de la policía Rupinder Singh dijo que los restos esqueléticos y el iPhone dañado de la mujer, destrozado con un martillo, se han recuperado. Singh también hizo que su casa repintara para destruir evidenciaLa agencia de noticias informó el jueves.

El acusado ha confesado cometer el asesinato en su residencia.

Grewal, que permanece en el extranjero, también ha sido nombrado en el caso y reservado por la policía.

