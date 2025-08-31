Punjab: módulo terrorista respaldado por BKI reventado, 2 agentes retenidos







El Policía de Punjab El domingo dijo que ha roto un módulo terrorista respaldado por Babbar Khalsa International (BKI) y frustrado actividades disruptivas importantes en el estado con el arresto de sus dos agentes.

El módulo fue arrestado por los equipos de Contra Intelligence (CI) de Pathankot y Ludhiana, así como por la célula de operaciones especiales del estado (SSOC) en Amritsar.

El Director General de Policía (DGP) Gaurav Yadav dijo que los arrestados han sido identificados como Sarwan Kumar, residente de la aldea de Malhian en Gurdaspur y Balwinder Singh, residente de Jakkriya en Gurdaspur.

Durante una búsqueda, los equipos de policía recuperaron una granada de mano y una pistola junto con tres cartuchos vivos de su posesión.

El desarrollo llegó en menos de una semana después de que CI Pathankot evitó un asesinato objetivo al romper un módulo de la misma red con los cuatro miembros, incluidos dos menores y recuperó dos pistolas de su posesión.

Las investigaciones preliminares revelaron que los acusados ​​estaban trabajando en las instrucciones de sus manejadores en el extranjero, que supuestamente están respaldados por el BKI. Fueron presentados a estos manejadores por un intermediario, dijo Yadav.

El DGP confirmó que un caso se ha registrado en secciones relevantes de la ley, y los esfuerzos están en curso para rastrear y detener a otros miembros asociados con esta red.

Compartiendo más detalles, el inspector general asistente, CI Pathankot, Sukhminder Singh Mann dijo que al acusado tuvieron la tarea de llevar a cabo un registro de varios establecimientos de seguridad. Para ejecutar la tarea, se les proporcionó explosivos y fondos.

Supuestamente se comunicaron con sus manejadores utilizando aplicaciones cifradas y números de teléfono virtuales, mencionó Mann.

La AIG señaló que se están realizando más investigaciones para desenterrar la red completa respaldada por BKI e investigar los delitos anteriores cometidos por las personas arrestadas.

En una operación separada, la Fuerza de Tarea contra Gangster (AGTF) ​​de la policía de Punjab arrestó a dos presuntos asociados de la pandilla Prabh Dassuwal-Gopi Ganshampur por su presunta participación en un reciente incidente de tiroteo en un salón en Patti, Tarn Taran.

Los arrestados han sido identificados como Gurpreet Singh alias Gandhi, un residente de Khadoor Sahib en Tarn Taran, y Jaskaran alias Karan, un residente de Phailoke Village en Tarn Taran. La policía también recuperó tres pistolas de .30 hechas en el país de su poder, según Yadav.

El 24 de agosto, tres personas en motocicletas dispararon a un salón cuyo propietario había estado recibiendo llamadas de extorsión de números desconocidos durante unos meses.

Yadav declaró que la investigación reveló que ambos acusados ​​estaban en contacto con el gángster en el extranjero Prabh Dassuwal de la pandilla Gopi Ghanshampuria y ejecutaron el tiroteo en sus órdenes de extorsionar el dinero.

Además, los acusados ​​supuestamente planeaban cometer un crimen sensacional en Punjab Y con frecuencia cambió su ubicación, dijo.

El DGP agregó que se está realizando una mayor investigación para establecer vínculos hacia adelante y hacia atrás en este caso para desenterrar toda la red.

Director General adicional de PolicíaAGTF, Promod Ban, confirmó recibir aportes humanos y técnicos específicos sobre estos dos sospechosos que incuban una conspiración para cometer un delito grave en el estado. Actuando rápidamente, los equipos del Agtf Punjab, junto con la Policía de Taran Taran, detuvieron a los acusados ​​de Sarhali Road, Kairon en Tarn Taran, dijo.

Superintendente Senior de Policía (SSP), Tarn Taran, Deepak Pareek, señaló que ambas personas arrestadas tienen antecedentes penales, con casos anteriores que involucran asesinato, robo y violaciones del Acto de armas registrado contra ellos.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente