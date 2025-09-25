Punjab: la policía de Amritsar arresta a seis, recupera 4.03 kg de heroína y dos pistolas







Actuar sobre la entrada recibida, el Policía de Comisionada de Amritsar El jueves, arrestó a seis agentes involucrados en el suministro de heroína y armas transfronterizas, recuperando 4.03 kg de heroína y dos pistola, desmantelando una importante red de narcóticos y armas, según la policía de Punjab del Director General Punjab (DGP).

En una publicación en las redes sociales X, el DGP escribió que la investigación preliminar reveló que la persona arrestada estaba en contacto con un manejador con sede en Pakistán a través de las plataformas de redes sociales, y estaba recibiendo heroína y consignación de armas en el sector de Khemkaran y Ferozpur, que estaban siendo impulsados ​​por los contrabandistas de Pakistani a través de las drones para el suministro en Amritsar.

En una operación dirigida por inteligencia, la policía de Comisionada Amritsar desmantela una importante red de narcóticos y armas. Detiene a seis agentes involucrados en el suministro de heroína y armas transfronterizo y recupera 4.03 kg de heroína y 2 pistolas (1 Glock 9 mm, 1 pistola .30 orientación) Preliminar… pic.twitter.com/5krdvqinek – Policía de DGP Punjab (@DGppunjabpolice) 25 de septiembre de 2025

«En una operación dirigida por inteligencia, la policía de Comisionada de Amritsar desmantela una importante red de narcóticos y armas. Aprehende seis agentes involucrados en el suministro de heroína y armas transfronterizo y recupera 4.03 kg de heroína y 2 pistolas (1 Glock 9 mm, 1 pistola .30 Bore)

«La investigación preliminar reveló que los acusados ​​arrestados estaban en contacto con el manejador con sede en Pakistán Shah a través de las plataformas de redes sociales. Estaban recibiendo consignaciones de heroína y armas en el sector de Khemkaran y Ferozepur, siendo presionados por Pakistán Los contrabandistas a través de drones para suministro en el área de Amritsar «, decía la publicación.

«Se ha registrado un primer informe de información (FIR) en la estación de policía de la puerta de Islamabad. Actualmente se está realizando una mayor investigación para exponer el nexo completo, incluidos los vínculos atrasados ​​y avanzados de la red. FIR se ha registrado en PS Gate Islamabad, #AmRitSar. Investigación más alta para exponer el Nexus completo, incluidos los vínculos atrasados ​​y hacia atrás de la red de Punjab reiteros de comodidades a Narco- Redes del crimen para salvaguardar Punjab «, se lee en la publicación.

Un día antes, actuando con un vínculo atrasado, la policía de Punjab rompió una importante red de Hawala y recuperó Rs 2.05 millones de rupias, dijo el Director General de Policía (DGP) Punjab, Gaurav Yadav.

La operación fue dirigida por el Estantes de kapurthalaque arrestó a un asociado involucrado en operaciones de financiación vinculadas al operador Hawala con sede en Ludhiana.

La policía de DGP Punjab, Gaurav Yadav, dijo: «Actuando rápidamente con los vínculos atrasados, la policía de Kapurthala revienta una importante red de Hawala, recuperando Rs2.05 millones de rupias de dinero de Hawala. El equipo de la policía se concentró en un operador de Hawala con sede en Ludhiana y arrestó a un asociado que participó en operaciones financieras a través de Hawala a través de Hawala».

Además, destacó los esfuerzos en curso, diciendo: «La semana pasada, la policía de Kapurthala descubrió una estafa a gran escala de fraude en línea en #Phagwara. Se registró un caso en PS Cyber ​​Crime, Kapurthala, lo que resultó en el arresto de 38 acusado junto con la incautación de 40 computadoras portátiles, 67 Phonos móviles y RS10 de Sospecha de Sospechado de Money de Vaughala con el SHECHEL.

DGP Yadav agregó: «Se está realizando una mayor investigación para exponer y neutralizar todo el nexo. fraude cibernético y salvaguardar el dinero de los ciudadanos con esfuerzo «.

