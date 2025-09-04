Punjab inundaciones: la presa Bhakra se acerca a su plena capacidad, Rupnagar en alerta máxima







La presa bhakra en Punjab está a solo un pie de su capacidad de almacenamiento máxima de 1,680 pies, lo que lleva a la administración del distrito de Rupnagar a emitir una alerta máxima el jueves, informó el PTI.

Se ha pedido a personas que viven cerca del río Sutlej que se muden a áreas más seguras.

Según los funcionarios, el nivel del agua en la presa Bhakra alcanzó 1.678.97 pies el jueves por la mañana debido a las recientes fuertes lluvias en las áreas de captación de la presa. La entrada de agua se registró en 95,435 cusecs, mientras que la salida se situó en 73,459 cusecs, según el PTI.

La presa Pong, ubicada en el río Beas, ya ha cruzado su capacidad máxima. Su nivel de agua es de 1.394.51 pies, que está a cuatro pies por encima de su límite seguro de 1,390 pies. La entrada de agua en Pong Dam fue de 1,32,595 cusecs, mientras que el flujo de salida fue de 91,167 cusecs.

El comisionado adjunto de Rupnagar, Varjeet Singh Walia, ha apelado a los residentes de áreas bajas en aldeas cercanas a Nangal y Anandpur Sahib para mudarse a campamentos de socorro o lugares más seguros. Dijo que NDRFF NDRF Se han desplegado equipos y otras agencias de emergencia para abordar cualquier situación posible, según el PTI.

El DC agregó que la descarga de agua de la presa Bhakra podría incrementarse a 80,000–85,000 cusecs, dependiendo del clima y las condiciones de entrada.

Mientras tanto, el miércoles, el ministro del gabinete de Punjab, Harjot Bains, visitó áreas afectadas por las inundaciones en Sri Anandpur Sahib e instó a los residentes que viven cerca de las orillas del río Sutlej a evacuar. Personalmente supervisó las operaciones de rescate en más de dos docenas de aldeas afectadas por la inundación.

La Administración del Distrito de Patiala también ha emitido una alerta para las aldeas cerca del río Ghaggar en Patrán, debido a las fuertes lluvias en las áreas aguas arriba.

Punjab actualmente está experimentando uno de sus peores desastres de inundación en décadas.

Los ríos hinchados, incluidos los Sutlej, Beas y Ravi, junto con las corrientes estacionales, han causado inundaciones generalizadas debido a la intensa lluvia en Himachal Pradesh y Jammu y Cachemira.

Las fuertes lluvias adicionales dentro de Punjab han empeorado la situación. Hasta ahora, 37 personas han muerto, y más de 3.55 lakh de personas han sido afectadas. Según los funcionarios, los cultivos en más de 1.75 lakh hectáreas de tierras de cultivo.

(con entradas PTI)





Fuente