Punjab Inundaciones: escuelas y universidades cerradas hasta el 7 de septiembre, CM anuncia alivio







Después de intensos hechizos de lluvia en la región de Punjab, la situación en el estado se ha vuelto extremadamente preocupante. En vista de la situación de inundación en curso en Punjab, Ministro Principal Bhagwant Singh Mann ha anunciado que todas las escuelas y universidades permanecerán cerradas hasta el 7 de septiembre.

Mientras tomaba nota de la situación preocupante en Punjab, el ministro de educación de Punjab, Harjot Singh Bains, compartió el miércoles un cargo sobre X que indica la directiva e instó a todos a seguir estrictamente las pautas de la administración local.

Según lo dirigido por Hon’ble CM Punjab Sh. Bhagwant Singh Mann Ji, en vista de la situación de la inundación, todas las escuelas, colegios, universidades y politécnicos de Gobierno/Ayudado/Reconocido y Privado, universidades y politécnicos en Punjab permanecerán cerrados hasta el 7 de septiembre de 2025. Se solicita a todos que sigan estrictamente al local … – Harjot Singh Bains (@harjotbains) 3 de septiembre de 2025

El ministro de Educación, Bains, mientras aborda la situación de inundación, dijo: «Según lo indicado por el Hon`ble CM Punjab Sh. Bhagwant Singh Mann Ji, en vista de la situación de la inundación, todos los gubernamentales/ayudados/reconocidos y privados y privados, colegios, universidades y politécnicos en todas las directrices de Punjab seguirán cerrados hasta el 7 de septiembre de 2025. Todos se solicitan que sigan estrictamente las directrices locales de las administraciones locales.

La agencia de noticias ANI informó que Aam Aadmi Party (AAP) El diputado Raghav Chadha ha anunciado la asignación de fondos de sus miembros del Plan de Desarrollo del Área Local del Parlamento (MPLAD) para fortalecer los terraplenes de protección contra inundaciones y para el alivio y la rehabilitación.

AAP MP Raghav Chadha wrote on social media platform X, «Punjab is battling one of the worst floods in recent history. Homes destroyed, farmlands submerged, cattle lost, and 30 precious lives gone. From my MPLAD funds, I am allocating Rs 3.25 crore — Rs 2.75 crore for strengthening flood protection embankments so that our villages remain safe from floods in the future, and Rs 50 lakh for relief and Rehabilitación.

El diputado de la AAP dijo además que también plantearía este problema en el parlamento y apelaría al Centro de máximo apoyo. «Waheguru Ji Mehar Karan», se lee en la publicación.

Debido a las fuertes lluvias continuas, el nivel del agua en las presas en todo el estado también ha aumentado significativamente, lo que hace que la situación sea aún más crítica. Con el trabajo de reparación actualmente en curso en el terraplén de Habib Ke Bandh, con la ayuda del ejército indio y los residentes locales, la situación en torno a la localidad sigue siendo alarmante.

Hablando de la situación, Comisionado Adjunto de Ferozepur Deepshikha Sharma declaró: «Una ronda de evacuaciones de los grupos principales en las áreas aguas arriba y aguas abajo de Hari Ke Barrage y Hussainiwala Barrage está completa. Sin embargo, hoy en día estamos formando equipos y enviando a las áreas interiores para que alguien deba reubicarse debido a un aumento en el nivel de agua, pueden ser operativos. Sultanwala y LMB.

