Punjab: Hombre retenido con 3.50 kg de heroína en Jalandhar







Punjab La policía detuvo el domingo a un traficante de drogas y recuperó 3.50 kg de heroína y efectivo de Rs 2 lakh de su poder, dijeron las autoridades.

El Director General de Policía (DGP) Gaurav Yadav dijo que el hombre es un narcotraficante habitual, con tres casos bajo la Ley de Drogas Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas registrada contra él en Punjab y Nueva Delhi.

Ha sido identificado como Manjit Singh, un residente de Jalandhar Enclave cerca de Khambra en Jalandhar.

El DGP dijo que se ha registrado un caso y que se está realizando una investigación adicional para establecer vínculos hacia adelante y hacia atrás en este caso para que toda la red de contrabando sea desmantelada, dijo.

Comisionado de Policía (CP) Jalandhar Dhanpreet Kaur dijo que los equipos de policía detuvieron a Manjit Singh durante un control especial.

Los equipos policiales recuperaron un gran consignación de heroína y dinero de drogas de su kit de color negro, dijo. El comisionado dijo que las investigaciones preliminares han revelado que debía entregar el envío a alguien, cuando los equipos de policía lo detuvieron.

Se realiza una sonda para identificar la fuente del envío e identificar a la persona, que se suponía que debía obtener el envío, agregó.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente