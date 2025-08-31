Punjab devastado por las inundaciones recibe el 74 por ciento de exceso de lluvia en agosto







Devastado por las inundaciones Punjab recibió 253.7 mm de lluvia en agosto, que no solo era el 74 por ciento más de lo normal, sino también el más alto que el estado había presenciado en los últimos 25 años, dijeron las autoridades el domingo.

La vecina Haryana recibió 194.5 mm de lluvia en agosto contra un promedio de 147.7 mm para el mes, marcando un aumento del 32 por ciento, dijeron.

Según el Departamento de Meteorología aquí, a 253.7 mm, la lluvia de agosto en Punjab fue del 74 por ciento más que el mes de 146.2 mm.

«Punjab recibió precipitaciones deficientes varias veces en las últimas dos décadas, pero este año registró las cifras de lluvia más altas para agosto en los últimos 25 años», dijo el departamento de Met.

En agosto, el 18 de los 23 distritos de Punjab recibió un exceso de lluvia, mientras que algunos distritos como Patiala y Fatehgarh Sahib registraron precipitaciones deficientes.

En Haryana, 18 de los 22 distritos recibieron un exceso de lluvia en el mes bajo revisión, mientras que cuatro, incluidos Bhiwani y Ambala, registraron lluvia deficiente.

Según los datos MET, Punjab y Haryana recibieron un exceso de lluvia en agosto solo cinco veces en los últimos 25 años, incluido el mes en curso.

Chandigarh, la capital común de Punjab y Haryana, recibió 308.5 mm lluvia En agosto, en contra de la normalidad del mes de 248.8 mm, marcando un aumento del 8 por ciento.

Punjab está bajo el control de inundaciones masivas causadas por los rivuletos Sutlej, Beas y Ravi y rivuletos estacionales hinchados en sus áreas de captación en Himachal Pradesh y Jammu y Cachemira.

Los distritos peor afectados incluyen Gurdaspur, Pathankot, Fazilka, Kapurthala, Tarn Taran, Ferozepur, Hoshiarpur y Amritsar.

Amritsar recibió 226.8 mm de lluvia en agosto contra una normalidad de 162.4 mm, que era un 40 por ciento más.

Fazilka registró 146.8 mm de lluvia en comparación con 68.1 mm, un aumento del 115 por ciento, mientras que Ferozepur recibió 170.6 mm de lluvia contra una normalidad de 74.5 mm, que fue del 129 por ciento en exceso.

En Gurdaspur, la lluvia de agosto se situó en 577.5 mm, 181 por ciento más que el mes normal de 205.3 mm. Hoshiarpur recibió 360.6 mm de lluvia en el mes bajo revisión, 74 por ciento en exceso de las cifras normales de 207.6 mm.

Pathankot fue maltratado con 944.2 mm de lluvia en agosto, un 152 por ciento más que la costumbre de la temporada de 375.2 mm, mientras que Tarn Taran registró 208 mm de lluvia contra la normalidad del mes de 87.1 por ciento, que fue del 139 por ciento en exceso.

En Haryana, se informó un exceso de lluvia desde Fatehabad (252 por ciento), Gurugram (24 por ciento), HISAR (68 por ciento) y distritos de Faridabad (31 por ciento).

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente