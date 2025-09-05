Punjab CM Mann hospitalizado después de quejas de agotamiento y baja frecuencia cardíaca







Ministro Principal de Punjab Bhagwant Mann fue ingresado en el Hospital Fortis en Mohali el viernes por la noche después de que, según los informes, se quejó de agotamiento y una frecuencia cardíaca baja, según un comunicado emitido por el hospital, informó el PTI.

Al llegar al hospital, se verificaron y estabilizaron las señales vitales del Ministro Principal.

«El primer ministro de Punjab, Bhagwant Mann, fue llevado al Hospital Fortis, Mohali, después de que se quejó de agotamiento y baja frecuencia cardíaca. Al llegar, sus vitales fueron evaluados y desde entonces han sido estabilizados», declaró el hospital, según el PTI.

Bhagwant Mann, de 51 años, está actualmente bajo observación, y su pulso ha mostrado mejoras. «Nuestro equipo médico continúa monitoreando de cerca su condición», agregó el comunicado.

Temprano en el día, las fuentes habían indicado que CM Mann sufría de fiebre viral, pero su condición no había mejorado por la noche, lo que provocó su ingreso al hospital, según el PTI.

Tras los informes de su enfermedad, Aam Aadmi Party (AAP) El convocante nacional Arvind Kejriwal visitó a CM Mann en su residencia oficial para verificar su salud.

Kejriwal había llegado a Punjab el miércoles por la noche para evaluar la situación de inundación en curso. Había planeado visitar áreas afectadas junto con Mann, pero debido a la enfermedad del Ministro Principal, Kejriwal procedió solo a Sultanpur Lodhi en el distrito de Kapurthala el jueves, según el PTI.

Mientras tanto, una reunión programada del gabinete de Punjab, que debía ser presidida por el Ministro Principal, fue pospuesto debido a su salud. Se esperaba que la reunión abordara las medidas de alivio y rescate relacionadas con la crisis de inundación, que ha impactado severamente partes del estado.

Hasta el jueves, el número de muertos por las inundaciones en curso en Punjab había alcanzado los 43.

Más de 101 km de carreteras de enlace PWD, 54 km de carreteras de plan PWD y 117 km de caminos de junta de Mandi en Hoshiarpur han sufrido daños en la actual inundaciónLas autoridades dijeron el viernes.

Al menos 141 escuelas primarias primarias y superiores han sufrido daños a los techos, pisos, yeso, paredes límite y baños.

Se han informado daños a los artículos para el hogar en 23 aldeas, principalmente en la subdivisión de Garhshankar, dijeron.

(con entradas PTI)





Fuente