Punjab CM insta al Centro a liberar Rs 60,000 millones de fondos pendientes







El primer ministro de Punjab, Bhagwant Singh Mann, ha instado Primer Ministro Narendra Modi Para liberar inmediatamente Rs 60,000 millones de rupias en fondos pendientes para el estado, citando la situación de la inundación grave que ha devastado grandes partes del estado.

En una carta dirigida al Primer Ministro, Mann describió el desastre como la «calamidad natural más severa en décadas», que ya ha afectado a casi 1,000 aldeas y lakhs de personas.

El Primer ministro dijo que las fuertes lluvias y el agua liberadas de las represas han empeorado la situación en los distritos de Gurdaspur, Kapurthala, Amritsar, Pathankot, Ferozepur, Fazilka y Hoshiarpur. Advirtió que la crisis podría profundizarse en los próximos días.

Según su evaluación, alrededor de tres lakh de tierras agrícolas, principalmente bajo el cultivo de arroz, han sido sumergidos. La pérdida de cultivos antes de la cosecha, combinada con las muertes de ganado, ha dejado a las familias rurales, que dependen de la agricultura y los lácteos, tambaleándose bajo inmensa angustia.

Mann También destacó la tensión financiera que Punjab ha enfrentado debido a pérdidas de ingresos pasadas. Señaló que desde la implementación de GST y el cambio de IVA, Punjab ha sufrido una pérdida de Rs 49,727 millones de rupias en ingresos sin una compensación adecuada del gobierno de la Unión. Además, se ha registrado un déficit de más de Rs 8,000 millones de rupias en el Fondo de Desarrollo Rural (RDF) y el Fondo de Desarrollo del Mercado (MDF).

El Ministro Principal señaló además que los proyectos por valor de Rs 828 millones de rupias bajo el Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana fueron cancelados recientemente, lo que afectó la conectividad rural.

Llamando a la situación «extremadamente delicada», Mann presionó el Centro para liberar los 60,000 millones de rupias pendientes inmediatamente para que Punjab pueda manejar la crisis de inundación de manera efectiva. El Ministro Principal también planteó preocupaciones sobre las directrices actuales del Fondo del Estado de Respuesta a Desastres (SDRF), afirmando que las normas de compensación son «muy inadecuadas».

Señaló que, según las reglas existentes, los agricultores reciben solo 17,000 rupias por hectárea (Rs 6,800 por acre) por pérdidas de cultivos superiores al 33 por ciento. Al calificarlo como una «broma cruel» a los agricultores, Mann dijo que el gobierno de Punjab ya está agregando un adicional de 8,200 por acre, lo que aumenta el total a 15,000 rupias por acre.

Sin embargo, argumentó que esta cantidad todavía es insuficiente, ya que los cultivos estaban al borde de la cosecha cuando atacaron las inundaciones. Apeló al primer ministro para que revisara las normas de compensación de SDRF y aumentara el monto de alivio a al menos Rs 50,000 por acre, lo que refleja las realidades terrestres.

Mann aseguró que el gobierno de Punjab continuaría contribuyendo con su participación obligatoria del 25 por ciento bajo las disposiciones SDRF.

