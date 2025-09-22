Punjab CM Bhagwant Mann promete el rastrojo de la acera ardiendo con maquinaria CRM







Destacando que la quema de rastrojos en Punjab ha sido la razón principal del daño de los cultivos en el estado en los últimos años, Ministro Principal (CM) Bhagwant Mann dijo que su gobierno está celebrando campos de concientización para los agricultores. También indicó que su gobierno también les está dando maquinaria de gestión de residentes de cultivos (CRM) para verificar incidentes de quema de rastrojos en el estado, informó la agencia de noticias PTI.

Stubble ardiendo en Punjab y Haryana después de la cosecha de la cosecha de arroz en octubre y noviembre a menudo se culpa por el aumento de la contaminación del aire en Delhi.

Como la ventana del trigo de cultivo de Rabi es muy corta después de la cosecha de arroz, algunos agricultores incendían sus campos para eliminar rápidamente el residuo de la cosecha para la siembra de la siguiente cosecha.

Mientras respondía a una pregunta sobre la quema de rastrojos, CM Mann dijo que su gobierno se esforzará por mantener a control de los incendios agrícolas en el estado, informó PTI.

Invocando las enseñanzas de Guru Nanak Dev, a través de su verso intemporal `Pawan Guru, Pani Pita, Mata Dharat Mahat`, Mann dijo además que el gobierno está haciendo que los agricultores sean conscientes de los incidentes ardientes de los residuos de los cultivos.

Mientras hablaba con los medios de comunicación en Chandigarh, el CM de Punjab también declaró que también se están llevando a cabo campamentos de motivación y que se entregarán maquinaria CRM a los agricultores.

Además, mientras respondía a una pregunta que la Corte Suprema el 17 de septiembre le había preguntado al gobierno de Punjab sobre por qué algunos agricultores errantes no deberían ser arrestados por disfrutar de la quema de rastrojos, Mann dijo que todos tienen que aceptar la decisión de la Corte Apex.

Sin embargo, esperaba que tal situación no surja en la que el `Anndata (proveedor de alimentos)` debe llevarse a una estación de policía y se aloja un FIR.

En 2024, Punjab vio 10,909 del total de incendios agrícolas en comparación con 36,663 en 2023, registrando una disminución del 70 por ciento.

Responder a una pregunta sobre el impuesto sobre bienes y servicios (GST) Recortes de tarifas, dijo Mann: «Ellos ellos mismos lo habían traído, y luego habían dicho que era un golpe maestro. Incluso ahora dicen lo mismo».

El CM de Punjab exigió además que el Centro debía dar las cuotas GST a los estados, informó PTI. También enfatizó que los campos estarán listos para la siembra de trigo y que los agricultores están extrayendo arena, que se ha depositado en sus campos debido a las aguas de las inundaciones.

(Con entradas de PTI)





