Punjab: BSF recupera en operaciones separadas un cuadricóptero ensamblado y heroína







En dos incidentes separados a lo largo de la frontera de Punjab, los vigilantes tropas de la BSF recuperó un quadcopter ensamblado y un paquete de heroína sospechosa.

Según un comunicado, basado en información específica, las tropas alertadas de BSF lanzaron el miércoles una extensa operación de búsqueda en el área sospechosa cerca de la aldea Bagarian de Amritsar la última noche y recuperaron con éxito un cuadricóptero ensamblado y dañado.

En otra operación, actuando según una información específica del ala de inteligencia de las BSF, las tropas alertadas de las BSF, junto con la policía de Punjab, recuperaron un paquete de heroína de un campo agrícola cerca de la aldea de Wan, Tarn Taran.

Estas operaciones rápidas y precisas hablan de alerta y aguda observación de las tropas del BSF para frustrar los nefastos planes de los narco sindicatos transfronterizos.

El martes, continuando con su diligente búsqueda de delincuentes drones paquistaníesLas tropas de la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF) frustraron aún más intentos de contrabando transfronterizo a lo largo de la frontera Indo-Pak en Amritsar.

Según un comunicado, basándose en información precisa, las tropas alertadas de las BSF recuperaron una pistola con un cargador en un campo agrícola cerca de la aldea de Roranwala Khurd. El arma estaba envuelta en cinta adhesiva amarilla, con tiras iluminadoras y un lazo de alambre metálico adjunto, indicativo de un lanzamiento de dron.

En otra operación, tras la observación del movimiento de un dron y la rápida activación de contramedidas técnicas, las tropas de BSF derribaron y recuperaron con éxito un dron DJI Mavic 4 Pro de campos cercanos a la aldea de Chak Allabaksh.

Según el comunicado, estas recuperaciones ponen de relieve la estricta vigilancia, la destreza tecnológica y la firme dedicación de las tropas del BSF para salvaguardar las fronteras del país y frenar la amenaza del contrabando transfronterizo en Punjab.

La semana pasada, la BSF y la policía de Punjab, en una serie de operaciones coordinadas y basadas en inteligencia, frustraron con éxito actividades criminales en los distritos fronterizos de Gurdaspur y Firozpur, en Punjab, lo que condujo al arresto de un contrabandista y a la recuperación de armas y municiones.

Las tropas de BSF, en colaboración con la policía de Punjab, detuvieron a un contrabandista indio cerca de Dana Mandi en Dera Baba Nanak, Gurdaspur. El acusado es residente de la aldea de Kahlanwali. De su posesión se ha recuperado una pistola con seis balas reales.

En otra operación, la BSF recibió información creíble sobre malhechores que planeaban llevar a cabo actividades criminales en la zona fronteriza de la aldea de Maboke en Firozpur. Sin embargo, la rápida acción del personal de BSF provocó el fracaso de sus planes. Los funcionarios recuperaron 16 balas reales y un kirpan (espada) del lugar.

