Pune ve una caída importante en las enfermedades transmitidas por vectores, pero PMC dice que la pelea no está terminada







Los datos de la Corporación Municipal de Pune (PMC) revelaron que la ciudad ha sido testigo de una disminución significativa en el enfermedades transmitidas por vectores este año. Según los datos, PMC registró 636 casos de dengue presuntos y 34 confirmados de enero a julio de 2024. Durante el mismo período de este año, los números cayeron a 233 y 11 casos confirmados, respectivamente. Mientras tanto, los casos de Chikungunya disminuyeron de 24 a solo dos. Sin embargo, los casos de malaria vieron un ligero aumento, con dos casos este año en comparación con solo uno el año pasado en los primeros siete meses.

PMC ha atribuido este éxito a la vigilancia temprana, intervención rápida, planificación proactiva, trabajo de campo agresivo y cooperación pública.

Aunque la ciudad ha informado una caída significativa en las enfermedades transmitidas por vectores este año, funcionarios de salud están instando a los residentes a permanecer vigilantes, especialmente durante agosto y septiembre, cuando generalmente se presenta un aumento constante en los casos del dengue.

En declaraciones a Mid-Day.com, el Oficial Médico Asistente de PMC, el Dr. Rajesh Dighe, dijo: «En un gran logro de salud pública, PMC ha traído con éxito enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, Chikungunya y Zika bajo control en 2025. Hemos visto casi una reducción del 50 por ciento en casos hasta finales de julio en comparación con el mismo período del año pasado».

Sin embargo, advirtió que la pelea está lejos de terminar.

“Históricamente, agosto y septiembre son un aumento en los casos de dengue debido a las condiciones climáticas ideales para la reproducción de mosquitos. Aunque las fuertes lluvias pueden lavar inicialmente las larvas de mosquitos, el período siguiente al monzón, cuando el agua tiende a estancarse en recipientes pequeños, crea el suelo de reproducción perfecto para el plano de reproducción perfecto para el campo de reproducción perfecto para el campo de reproducción perfecto para el campo Aedes aegypti Mosquito, el vector principal para el virus del dengue ”, explicó.

El mosquito Aedes aegypti prospera en agua limpia y estancada. Incluso muy poca agua recolectada en una taza de té de papel, una olla de flores o una tapa de botella puede convertirse en un sitio de reproducción. A diferencia de otros mosquitos, los mosquitos Aedes están activos durante el día y morden varias veces, lo que aumenta el riesgo de transmisión, agregó, informaron funcionarios.

“Una vez que las lluvias se reducen y el agua comienza a estancarse, en bandejas vegetales, esquinas de balcón o contenedores descubiertos, los mosquito La población puede aumentar rápidamente.

Las personas deben vaciar o limpiar rutinariamente cualquier artículo que pueda recolectar agua, ya sea en interiores o al aire libre ”, explicó el Dr. Dighe.

La lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores

El cuerpo cívico encuestó a más de 1.5 lakh hogares y 35,000 contenedores de almacenamiento de agua como parte de la reducción de la fuente de mosquitos. El departamento de salud también identificó y eliminó más de 480 puntos críticos de reproducción en áreas residenciales e industriales.

Además, se realizaron más de 2.300 rondas de tratamiento anti-larvales y más de 900 unidades de empañamiento en toda la ciudad para romper el ciclo de vida de los mosquitos.

La recolección de muestras de sangre también jugó un papel clave, con casi 5,000 muestras probadas a través de métodos directos e indirectos. El PMC trabajó en estrecha colaboración con hospitales privados y equipos médicos zonales para garantizar informes de casos rápidos y adherencia a los protocolos de tratamiento.

Una campaña especial de concientización pública llegó a miles de ciudadanos a través de visitas domiciliarias, carteles y redes sociales.

Se prestó atención adicional a las ubicaciones que informaron sospechas dengue casos el año pasado. Los hospitales privados recibieron instrucciones de compartir datos oportunos. Además de esto, el cuerpo cívico liberó a Guppy Fish a grandes tanques de almacenamiento de agua.

«El apoyo de los ciudadanos para mantener limpios los alrededores y permitir encuestas de salud fue fundamental en este éxito», dijo un alto funcionario de PMC.

PMC ha implementado un plan de acción integral para el año 2025 que ahora se ha convertido en un modelo para el control de enfermedades transmitidas por vectores y podría replicarse en otros centros urbanos.

El Dr. Dighe agregó que, si bien las campañas de prevención de PMC y la fumigación oportuna han ayudado a reducir la propagación de enfermedades, la participación de la comunidad es esencial para mantener a raya el dengue.

Precaución a tomar

Los residentes deben vaciar y limpiar los recipientes de agua regularmente

Los tanques de almacenamiento de agua y los cubos deben mantenerse cubiertos

Se sugiere usar redes de mosquitos y repelentes

Los expertos también sugirieron usar ropa de manga completa durante el día

Se debe prevenir el estancamiento del agua en terrazas, balcones y macetas de plantas





Fuente