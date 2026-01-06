





Ex ministro de la Unión, líder de alto rango del Congreso y administrador deportivo veterano Suresh Kalmadi Falleció el lunes a la edad de 81 años tras una prolongada enfermedad. Estaba recibiendo tratamiento en el Hospital Deenanath Mangeshkar en Pune.

Según información publicada por su oficina, los restos mortales de Kalmadi se mantendrán en su residencia, Kalmadi House en Erandwane, hasta las 2 de la tarde del martes para permitir que la gente presente sus últimos respetos. La cremación tendrá lugar en Vaikunth Smashanbhumi en Navi Peth, Pune, a las 15:30 horas.

Kalmadi fue una figura política destacada y desempeñó un papel importante en la administración deportiva de la India. Se desempeñó como presidente de la Asociación Olímpica de la India (IOA) durante varios años y estuvo estrechamente asociado con el desarrollo y la promoción de los deportes a nivel nacional.

Estuvo bajo escrutinio nacional en relación con el caso de corrupción de los Juegos de la Commonwealth de 2010 y fue fichado en virtud de la Ley de Prevención de la Corrupción por presunta malversación de fondos. Fue detenido en abril de 2011, tras lo cual el partido del congreso lo suspendió.

A pesar de la controversia, Kalmadi siguió conservando influencia dentro de los organismos deportivos. En 2016, él y Abhay Singh Chautala fueron nombrados presidentes vitalicios de la IOA por un panel de más de 150 miembros. Sin embargo, después de que el Ministro de Deportes de la Unión solicitara una investigación sobre la decisión, Kalmadi declinó el honor y afirmó en una carta al entonces presidente de la IOA, N. Ramachandran, que no era el momento apropiado para aceptar el puesto.

Antes de ingresar a la política activa, Kalmadi sirvió como piloto en la Fuerza Aérea de la India de 1964 a 1972 y se retiró en 1974. Posteriormente ingresó a la vida pública y pasó a desempeñarse como Ministro de Estado de Ferrocarriles entre 1995 y 1996 durante un gobierno liderado por el Congreso. También representó a Pune como miembro del Parlamento durante múltiples mandatos.

Viceministro Principal Ajit Pawar expresó su más sentido pésame y afirmó que el fallecimiento de Kalmadi ha creado un vacío significativo en las esferas política, social, cultural y deportiva de Pune. En su mensaje de condolencia, Pawar recordó el viaje de Kalmadi desde piloto de la Fuerza Aérea India hasta líder experimentado que dejó una huella duradera en la vida pública de Pune.

Señaló que iniciativas como el Festival de Pune y el Maratón Internacional de Pune, lanzados bajo el liderazgo de Kalmadi, ayudaron a darle a la ciudad reconocimiento nacional e internacional. “Sus contribuciones a PuneLa vida social y cultural de España será siempre recordada. Con su fallecimiento, la ciudad ha perdido a un líder experimentado e influyente”, dijo Pawar en su homenaje.





