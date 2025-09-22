Pune Profesor Forges Carta para reclamar el prestigioso Premio de Ciencias; sostuvo







Un profesor de química de una universidad basada en Pune de Maharashtra ha sido arrestado por presuntamente falsificar una carta alegando que fue seleccionado para un prestigioso premio Shanti Swarup Bhatnagar en ciencias instituido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, policía dijo el lunes, informó el PTI.

Virendra Singh Yadav, profesora asociada de una universidad en Wagholi, fue arrestada el domingo bajo las Secciones 318 (4) (trampa), 336 (falsificación) y otras secciones relevantes de Bharashtiya Nyaya Sanhita (BNS), dijo un funcionario.

Según una queja de un oficial de seguridad del National Chemical Laboratory (NCL), el Ministerio de Ciencia y Tecnología recientemente se encontró con una carta que indicaba que el profesor asociado Yadav de una universidad en el área de Wagholi de Pune había sido seleccionada para el premio Shanti Swarup Bhatnagar 2025-26, asignado por PTI.

En 2022, el Premio Shanti Swarup Bhatnagar pasó a llamarse Rashtriya Vigyan Puraskar, uno de los más altos reconocimientos en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación.

«Durante el escrutinio, los funcionarios de CSIR-HRDC encontraron una firma falsificada del Ministro de Estado (cargo independiente) de la ciencia y Tecnología en la carta. Una investigación también reveló que nadie había sido seleccionado para dicho Premio de Ciencias para 2025-26 «, declaró la queja, según el PTI.

El NCL recibió instrucciones de realizar una verificación, después de la cual un equipo visitó a Yadav en la universidad y descubrió que supuestamente había forjado la carta para obtener una posición más alta en el campo de la ciencia, dijo el lunes la policía.

La policía comenzó a investigar más el asunto.

El Comisionado Adjunto de Policía (Zona 4) Somay Munde dijo: «Yadav forjó una carta que afirma que ha sido seleccionado para el premio, y también forjó la firma del Ministro de Estado (cargo independiente) de Ciencia y Tecnología Jitendra Singh», informó el PTI.

«Somos investigador Además en el caso. También estamos investigando si hay otras personas involucradas en el asunto «, dijo.

El subinspector Sandip Karpe, el oficial investigador en el caso, dijo que Yadav fue enviado a la custodia policial hasta el 26 de septiembre y que se estaba realizando una investigación adicional, informó la agencia de noticias.

